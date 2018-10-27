Українці створили рюкзак, на якому можна грати в тетріс

Команда українських розробників "Pix" створили рюкзак, який підтримує анімацію.

Про це повідомляється на сайті проекту Kickstarter, де рюкзак зібрав в чотири рази більше спочатку заявленої суми - $150 000.

Відзначається, що на передню сторону незвичайного гаджета можна виводити картинки і анімацію в стилі піксельної графіки.

Разом з рюкзаком в комплекті йде контролер, який кріпиться на кермо велосипеда. Він дозволяє виводити на передню сторону рюкзака "поворотники" і "стопи", що, на думку розробників, підвищить безпеку велосипедистів на дорозі.

Рюкзак зроблений з нейлонової тканини, важить 900 грамів, а його об'єм складає 27 літрів. Всередині є відділення для паперів, шнурів, блокнота, а також окремий відсік для ноутбука, планшета і цінних речей.

Українці создали наплічнік #PIXBackpack , на якому можна играть у ТЕТРІС! На Kickstarter розробка набрала аж у 5 разів более, чем планувалося! Хочете Собі такий? # шотам pic.twitter.com/Wco2aN8JfL - Шо Там? (@Sho_Tam_) 26 жовтня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені зі Стенфордського університету і Disney Research розробили новий тип дронів - крихітні FlyCroTug. Їх потенційно можна буде застосовувати під час катастроф і лих.