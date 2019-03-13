|Технології
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини

У роботі Facebook та Instagram трапився масштабний збій: що відомо

784Читати матеріал російською

У всьому світі 13 березня трапився масовий збій в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram.

За даними порталу Down Detector, проблеми почалися близько 18:00 за Києвом, а на момент написання матеріалу охопили понад 11 тисяч користувачів.

У багатьох країнах люди не могли скористатися соціальною мережею, її сервісами. Найбільше постраждали користувачі з США. У Європі найбільший збій зафіксовано у Лондоні, Парижі та Берліні.

У роботі Facebook та Instagram трапився масштабний збій: що відомо
Новини
У роботі Google трапився масштабний збій: кого зачепив

Однією з поширених проблем є відсутність можливість робити пости, заходити на сторінку або відкривати мобільний додаток. В Україні також зафіксовано проблеми з роботою соцмереж. Про це розповіли читачі OBOZREVATEL.

У роботі Facebook та Instagram трапився масштабний збій: що відомо
У роботі Facebook та Instagram трапився масштабний збій: що відомо
У роботі Facebook та Instagram трапився масштабний збій: що відомо
У роботі Facebook та Instagram трапився масштабний збій: що відомо
У роботі Facebook та Instagram трапився масштабний збій: що відомо

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний збій вже фіксувався в грудні. Тоді це торкнулося найбільше Великобританію, Польщу, Угорщину, Естонію та інші країни.

20 листопада користувачі Instagram і Facebook зіткнулися з проблемою входу в соцмережі. Так, збої у роботі були зафіксовані по всьому світу, найбільше — у країнах Європи. Багато хто зазначав, що при вході в акаунт вони бачили просто білий екран.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Теги
FacebookInstagram
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки