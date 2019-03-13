У роботі Facebook та Instagram трапився масштабний збій: що відомо

У всьому світі 13 березня трапився масовий збій в роботі соціальних мереж Facebook і Instagram.

За даними порталу Down Detector, проблеми почалися близько 18:00 за Києвом, а на момент написання матеріалу охопили понад 11 тисяч користувачів.

У багатьох країнах люди не могли скористатися соціальною мережею, її сервісами. Найбільше постраждали користувачі з США. У Європі найбільший збій зафіксовано у Лондоні, Парижі та Берліні.

Однією з поширених проблем є відсутність можливість робити пости, заходити на сторінку або відкривати мобільний додаток. В Україні також зафіксовано проблеми з роботою соцмереж. Про це розповіли читачі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, подібний збій вже фіксувався в грудні. Тоді це торкнулося найбільше Великобританію, Польщу, Угорщину, Естонію та інші країни.

20 листопада користувачі Instagram і Facebook зіткнулися з проблемою входу в соцмережі. Так, збої у роботі були зафіксовані по всьому світу, найбільше — у країнах Європи. Багато хто зазначав, що при вході в акаунт вони бачили просто білий екран.

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