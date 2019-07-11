У мережу злили ціну майбутніх новинок Apple: у скільки обійдуться iPhone

Інсайдери злили в мережу ціни майбутніх новинок Apple, які будуть представлені на презентації у вересні 2019 року.

За даними wccftech, пристрої мають отримати назви iPhone Xr або iPhone XI, однак інформація щодо вартості, яка могла просочитися з китайського ринку, підтвердження поки не має.

Так, за даними інсайдерів, iPhone Xr 2019 коштуватиме близько $1000 (26 тис. гривень). iPhone Xs 2019 – $1290 (33 500 гривень).

iPhone Ілюстрація

Найбільший в лінійці iPhone Xs Max імовірно коштуватиме $1420 доларів (майже 37 тисяч гривень) у Китаї. До цього також стався витік щодо материнської плати iPhone X. Імовірно, вона матиме "L-образну" форму.

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Однак журналісти ще раз підкреслили, що ця інформація не отримала підтвердження, тому цілком можливо, що ці дані не відповідають дійсності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що новий смартфон отримає потрійну основну камеру. Третє вічко має розширити поле огляду і поліпшити якість фото при масштабуванні. Нові камери дозволять робити 3D-фото. Також можлива поява доопрацьованої системи Face ID.

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