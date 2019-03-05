У Києві відбулося свято розуму і краси від Київської Малої академії наук

Кажуть, "краса – страшна сила". А якщо жіноча краса доповнена видатними інтелектуальними здібностями, саме час співати оди і захоплюватися настільки вдалим божим творінням. Вперше в Україні, в рамках святкування Міжнародного дня жінок і дівчат в науці (Так, так, не дивуйтеся, є і таке свято), в Київській Малій академії наук пройшов конкурс "Розумниця-красуня Київської МАН", фінал якого відбувся в Національному музеї Тараса Шевченко.
Шадура Карина
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Дзонь Алена
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Переможниця конкурсу Дзонь Алена і члени журі
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Як повідомили організатори, головна мета конкурсу - формування у молоді ставлення до краси, як сукупності духовних, інтелектуальних і творчих здібностей, забезпечення гендерної рівності для досягнення повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки. Але незважаючи на настільки пафосне офіційне визначення, конкурс "Розумниця-красуня Київської МАН" став справжнім святом розуму і краси для його учасниць і всіх присутніх.
У фіналі конкурсу "Розумниця-красуня Київської МАН" взяли участь 11 дівчат у віці 14-17 років, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю в різних відділеннях Київської МАН - технічних наук, математики, хімії та біології, фізики та астрономії, філософії та суспільствознавства , наук про Землю, української філології та мистецтвознавства.
Євген Назаренко
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Голубєва Емілія
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Гусак Анна і Дмитрієва Христина
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Васюк Юлія
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
∙ Дзонь Алена, учениця 10 класу гімназії №191 ім. П. Г. Тичини, вихованка відділення наук про Землю;
∙ Шадура Карина, учениця 11 класу СШ №316, відділення історії;
∙ Кочеткова Наталія, учениця 11 класу ліцею "Наукова зміна", відділення технічних наук;
∙ Басюк Дарина, учениця 10 класу гімназії №283 р .. Київ, відділення математики;
∙ Гусак Анна, учениця 11 класу ЗЗСО №163 ім. М. Кирпоноса, відділення хімії та біології;
∙ Порохнюк Марія, учениця 10 класу ЗЗСО№163 ім. М. Кирпоноса, відділення наук про Землю;
∙ Дмитрієва Христина, учениця 10 класу гімназії №179 міста Києва, відділення фізики і астрономії;
∙ Васюк Юлія, учениця 9 класу ЗЗСО № 317, відділення української філології та мистецтвознавства;
∙ Абрамович Ксенія, учениця 11клас СШ №85 з поглибленим вивченням англійської мови, відділення філософії та суспільствознавства;
∙ Ковач Ольга, учениця 9 класу ЗОШ № 200 імені Василя Стуса, відділення філософії та суспільствознавства;
∙ Голубєва Емілія, студентка II курсу Коледжу економіки, права та інформаційних технологій, відділення філософії та суспільствознавства.
Айна Гассе і Оксана Фурса
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Айна Гассе, Оксана Фурса, Ірина Поліщук, Анжеліка Рудницька, Дмитро Стус
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Аліна Палій
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Анжеліка Рудницька
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Фіналістки представили членам журі та гостям свої науково-дослідні проекти, які охоплюють широкий спектр проблем - від інтеграції України в глобальну соціально-економічну систему і ролі громадських організацій в демократичному процесі, до дослідження магнітних полів в сонячних плямах, очищення водного середовища за допомогою зернистих адсорбентів і вирішення проблеми заторів на дорогах. При цьому розумниці-красуні продемонстрували свої презентаційні навички і ораторська майстерність, придбані в Школі лідерства Київської МАН. А під час інтелектуального конкурсу, присвяченого проблемам гендерної рівності, дівчата проявили свою громадянську позицію і розуміння того, що гендерна рівність є важливою умовою побудови громадянського суспільства.
До складу громадської журі конкурсу увійшли Оксана Фурса - ректор Художньої Академії художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі; Дмитро Стус - генеральний директор національного музею Тараса Шевченка; Анжеліка Рудницька - заслужена артистка України, доцент кафедри фольклористики Інституту філології Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, радник міністра культури України; Айна Гассе - дизайнер одягу, творець модного будинку Aina Gasse; Ірина Поліщук - директор Київської Малої академії наук учнівської молоді.
Тіана Роз
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Ірина Поліщук та Анжеліка Рудницька
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Переможницею першого конкурсу "Розумниця-красуня Київської МАН" стала Олена Дзонь, вихованка секції "Громадська географія і ландшафтознавство" відділення наук про Землю, учениця 10 класу гімназії №191 ім. П. Г. Тичини, яка отримала нагороду від дизайнера авторських прикрас Ольги Доброволянской (бренд DOBROVOLIANSKA).
Приз глядацьких симпатій разом з цінним подарунком завоювала Карина Шадура, вихованка секції "Історичне краєзнавство" відділення історії, учениця 11 класу СШ №316.
Всі фіналістки отримали композиції живих квітів від флористичної компанії LORASHEN, які потім вручили своїм науковим керівникам, а також цінні подарунки від партнерів конкурсу.
Організацію і проведення свята здійснила команда компанії GUGA Entertainment Group. Підтримали захід артисти: співачка і композитор Аліна Палій; заслужена артистка України, співачка, телеведуча Tiana Roz, співак і композитор Leo. Ведучий свята - актор театру і кіно Євген Назаренко.
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк
Організатори висловлюють щиру подяку друзям і партнерам, які допомогли влаштувати справжнє свято розуму і краси, Національному музею Тараса Шевченка; декораторській компанії LoraShen life design; компанії "Farmasi Україна" в особі Ольги Мусатюк; компанії AVON в особі менеджерів Ірини Клищенко і Анни Дем'яненко. І, звичайно, Інесі Пустовалова, керівнику Школи лідерства та фасілітаційних практик Київської МАН, тренеру з ораторської майстерності, практичному психологу, голові оргкомітету конкурсу, яка стала справжнім драйвером цього свята!
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