У Києві відбулося свято розуму і краси від Київської Малої академії наук

Кажуть, "краса – страшна сила". А якщо жіноча краса доповнена видатними інтелектуальними здібностями, саме час співати оди і захоплюватися настільки вдалим божим творінням. Вперше в Україні, в рамках святкування Міжнародного дня жінок і дівчат в науці (Так, так, не дивуйтеся, є і таке свято), в Київській Малій академії наук пройшов конкурс "Розумниця-красуня Київської МАН", фінал якого відбувся в Національному музеї Тараса Шевченко.

Шадура Карина фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Дзонь Алена фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Переможниця конкурсу Дзонь Алена і члени журі фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Як повідомили організатори, головна мета конкурсу - формування у молоді ставлення до краси, як сукупності духовних, інтелектуальних і творчих здібностей, забезпечення гендерної рівності для досягнення повного і рівного доступу жінок і дівчат до науки. Але незважаючи на настільки пафосне офіційне визначення, конкурс "Розумниця-красуня Київської МАН" став справжнім святом розуму і краси для його учасниць і всіх присутніх.

У фіналі конкурсу "Розумниця-красуня Київської МАН" взяли участь 11 дівчат у віці 14-17 років, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю в різних відділеннях Київської МАН - технічних наук, математики, хімії та біології, фізики та астрономії, філософії та суспільствознавства , наук про Землю, української філології та мистецтвознавства.

Євген Назаренко фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Голубєва Емілія фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Гусак Анна і Дмитрієва Христина фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Васюк Юлія фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

∙ Дзонь Алена, учениця 10 класу гімназії №191 ім. П. Г. Тичини, вихованка відділення наук про Землю;

∙ Шадура Карина, учениця 11 класу СШ №316, відділення історії;

∙ Кочеткова Наталія, учениця 11 класу ліцею "Наукова зміна", відділення технічних наук;

∙ Басюк Дарина, учениця 10 класу гімназії №283 р .. Київ, відділення математики;

∙ Гусак Анна, учениця 11 класу ЗЗСО №163 ім. М. Кирпоноса, відділення хімії та біології;

∙ Порохнюк Марія, учениця 10 класу ЗЗСО№163 ім. М. Кирпоноса, відділення наук про Землю;

∙ Дмитрієва Христина, учениця 10 класу гімназії №179 міста Києва, відділення фізики і астрономії;

∙ Васюк Юлія, учениця 9 класу ЗЗСО № 317, відділення української філології та мистецтвознавства;

∙ Абрамович Ксенія, учениця 11клас СШ №85 з поглибленим вивченням англійської мови, відділення філософії та суспільствознавства;

∙ Ковач Ольга, учениця 9 класу ЗОШ № 200 імені Василя Стуса, відділення філософії та суспільствознавства;

∙ Голубєва Емілія, студентка II курсу Коледжу економіки, права та інформаційних технологій, відділення філософії та суспільствознавства.

Айна Гассе і Оксана Фурса фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Айна Гассе, Оксана Фурса, Ірина Поліщук, Анжеліка Рудницька, Дмитро Стус фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Аліна Палій фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Анжеліка Рудницька фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Фіналістки представили членам журі та гостям свої науково-дослідні проекти, які охоплюють широкий спектр проблем - від інтеграції України в глобальну соціально-економічну систему і ролі громадських організацій в демократичному процесі, до дослідження магнітних полів в сонячних плямах, очищення водного середовища за допомогою зернистих адсорбентів і вирішення проблеми заторів на дорогах. При цьому розумниці-красуні продемонстрували свої презентаційні навички і ораторська майстерність, придбані в Школі лідерства Київської МАН. А під час інтелектуального конкурсу, присвяченого проблемам гендерної рівності, дівчата проявили свою громадянську позицію і розуміння того, що гендерна рівність є важливою умовою побудови громадянського суспільства.

До складу громадської журі конкурсу увійшли Оксана Фурса - ректор Художньої Академії художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі; Дмитро Стус - генеральний директор національного музею Тараса Шевченка; Анжеліка Рудницька - заслужена артистка України, доцент кафедри фольклористики Інституту філології Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, радник міністра культури України; Айна Гассе - дизайнер одягу, творець модного будинку Aina Gasse; Ірина Поліщук - директор Київської Малої академії наук учнівської молоді.

Тіана Роз фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Ірина Поліщук та Анжеліка Рудницька фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Переможницею першого конкурсу "Розумниця-красуня Київської МАН" стала Олена Дзонь, вихованка секції "Громадська географія і ландшафтознавство" відділення наук про Землю, учениця 10 класу гімназії №191 ім. П. Г. Тичини, яка отримала нагороду від дизайнера авторських прикрас Ольги Доброволянской (бренд DOBROVOLIANSKA).

Приз глядацьких симпатій разом з цінним подарунком завоювала Карина Шадура, вихованка секції "Історичне краєзнавство" відділення історії, учениця 11 класу СШ №316.

Всі фіналістки отримали композиції живих квітів від флористичної компанії LORASHEN, які потім вручили своїм науковим керівникам, а також цінні подарунки від партнерів конкурсу.

Організацію і проведення свята здійснила команда компанії GUGA Entertainment Group. Підтримали захід артисти: співачка і композитор Аліна Палій; заслужена артистка України, співачка, телеведуча Tiana Roz, співак і композитор Leo. Ведучий свята - актор театру і кіно Євген Назаренко.

фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

фото: Юлія Гоца, Іван Заверталюк

Організатори висловлюють щиру подяку друзям і партнерам, які допомогли влаштувати справжнє свято розуму і краси, Національному музею Тараса Шевченка; декораторській компанії LoraShen life design; компанії "Farmasi Україна" в особі Ольги Мусатюк; компанії AVON в особі менеджерів Ірини Клищенко і Анни Дем'яненко. І, звичайно, Інесі Пустовалова, керівнику Школи лідерства та фасілітаційних практик Київської МАН, тренеру з ораторської майстерності, практичному психологу, голові оргкомітету конкурсу, яка стала справжнім драйвером цього свята!

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