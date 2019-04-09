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У Києві пройде SEO & Affiliate Sempro 2019

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16 травня в Києві пройде SEO & Affiliate Sempro 2019, конференція з видобутку і монетизації трафіку. Це єдине профільне оффлайн-захід в Україні для SEO-професіоналів, що працюють на західний ринок. А тепер це ще й точка збору для АРБІТРАЖНІКОВ.

У Києві пройде SEO & Affiliate Sempro 2019

Що Вас чекає на SEMPRO 2019?

- 700+ учасників.

- 19 професійних спікерів.

- 2000m2 для нетворкінгу.

- Sempro Afterparty

Конференція обов'язкове до відвідування якщо Ви:

-Вебмастер

-Партнерка, CРА-мережу

-SEO професіонал

Приєднуйся і дізнайся думки експертів на найгарячіші питання в світі афіліат маркетингу і SEO. Ніякої води: тільки реальні кейси і корисна інфа, з якою можна працювати відразу після конференції

У вас буде унікальний шанс встановити бізнес-контакти, особисто обговорити актуальні теми і співпрацю з лідерами індустрії, а також відпочити і сповна насолодитися Києвом.

PS Купити квитки можна на сайті, а по промокодом OBOZREVATEL знижка 15%.

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