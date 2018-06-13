У 2019 українці зможуть перейти до іншого оператора без зміни номера

Уже в 2019 році українці зможуть змінювати мобільного оператора, зберігаючи при цьому свій номер телефону.

Як пише "Економічна правда", через два роки судових розглядів Українському державному центру радіочастот вже поставлено обладнання та програмне забезпечення, необхідне для роботи MNP. Тепер потрібно створити комплексну систему захисту інформації.

"М'яч на полі УДЦР. Від його рішення залежить, як скоро буде запущена послуга. Всі юридичні перепони для запуску вже врегульовані. Компанія "Ес Ай Центр з азначає, що готова завершити реалізацію проекту MNP, за яким уже виконано 90% зобов'язань, якщо на то буде відповідне правомірне рішення", - заявив представник "Ес Ай Центр".

Новини В Україні знову заблокували збереження номера при зміні оператора

У той же час в компанії відзначають, що цілком реалістичним терміном для запуску послуги в Україні є вже лютий 2019 року.

Для роботи системи українським мобільним операторам слід закупити і встановити криптошлюзи і локальні бази даних.

ЛБД оператора Lifecell, за словами його представників, готові ще з весни 2017 року. У Vodafone також готові до початку роботи послуги MNP вже на початку 2019 року. У свою чергу прес-службі компанії "Київстар" на даний момент не готові назвати конкретні терміни можливого запуску.

Перенесення номера між операторами в Україні буде відбуватися не довше трьох робочих днів, а вартість операції повинна бути невелика. Для цього необхідно буде надавати свої дані і проходити ідентифікацію особистості. При перенесенні абонент буде залишатися без мобільного зв'язку не більше трьох годин.

Відзначимо, що послуга перенесення мобільного номера (MNP) протягом останніх 20 років була запущена в Нідерландах, Великобританії та Гонконгу, а також у багатьох інших розвинених країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українські мобільні оператори анонсували топ-8 змін на ринку послуг.