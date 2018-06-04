УкрEngРус
Реєстрація
ГоловнаБлоги

SpaceX запустив ракету-носій Falcon-9: космічне фото і відео

1.4тЧитати новину російською

Ракета-носій Falcon-9 стартувала з космодрому у Флориді в понеділок, 4 червня, о 7:45 за київським часом.

Використовувався розгінний блок, який вже брав участь у запуску у вересні минулого року, повідомляє SpaceX.

Falcon повинен вивести на навколоземну орбіту телекомунікаційний супутник SES-12, який, в свою чергу, змінить на геостаціонарній орбіті запущений в 2002 році супутник NSS-6 і буде покривати територію Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Новини
SpaceX запустив 7 супутників відразу: космічні фото і відео

Як повідомляв OBOZREVATEL , американська компанія SpaceX відмовилася від планів відправляти туристів в польоти навколо Місяця вже в поточному році.

Місце
США
Об'єкт
SpaceX
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги