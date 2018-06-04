SpaceX запустив ракету-носій Falcon-9: космічне фото і відео

Ракета-носій Falcon-9 стартувала з космодрому у Флориді в понеділок, 4 червня, о 7:45 за київським часом.

Використовувався розгінний блок, який вже брав участь у запуску у вересні минулого року, повідомляє SpaceX.

Falcon повинен вивести на навколоземну орбіту телекомунікаційний супутник SES-12, який, в свою чергу, змінить на геостаціонарній орбіті запущений в 2002 році супутник NSS-6 і буде покривати територію Близького Сходу та Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Як повідомляв OBOZREVATEL , американська компанія SpaceX відмовилася від планів відправляти туристів в польоти навколо Місяця вже в поточному році.