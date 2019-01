SpaceX запустив ракету Falcon-9 із 10 супутниками: захоплюючі фото і відео

Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX Ілона Маска 11 січня успішно стартувала з авіабази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії, яка знаходиться на березі Тихого океану.

Як уточнюється в прес-службі компанії, на її борту знаходилося 10 комунікаційних супутників Iridium NEXT (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Після старту перший ступінь ракети благополучно приземлився на плавучу платформу. Він вже використовувався у вересні. Вага вантажу, який був виведений на низьку полярну орбіту, склав приблизно 9600 кг (маса кожного супутника — близько 860 кг). Вся місія зайняла 72 хвилини.

Iridium Communications – це міжнародний оператор мобільного зв'язку, який базується в штаті Вірджинія. Він має намір у партнерстві з франко-італійською компанією Thales Alenia Space вивести на орбіту понад 80 супутників зв'язку. SpaceX повинна запустити мінімум 75 таких апаратів. Нинішня місія є восьмою в рамках даної програми.

Falcon 9 launches 10 new @IridiumComm NEXT satellites to orbit; this was the eighth set of satellites in a series of 75 total satellites that SpaceX has launched for Iridium's next generation global satellite constellation, Iridium NEXT. pic.twitter.com/FOiuiLTy2X