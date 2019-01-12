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SpaceX запустив ракету Falcon-9 із 10 супутниками: захоплюючі фото і відео

1.1тЧитати матеріал російською

Ракета-носій Falcon 9 американської компанії SpaceX Ілона Маска 11 січня успішно стартувала з авіабази ВПС США Ванденберг у Каліфорнії, яка знаходиться на березі Тихого океану.

Як уточнюється в прес-службі компанії, на її борту знаходилося 10 комунікаційних супутників Iridium NEXT (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Після старту перший ступінь ракети благополучно приземлився на плавучу платформу. Він вже використовувався у вересні. Вага вантажу, який був виведений на низьку полярну орбіту, склав приблизно 9600 кг (маса кожного супутника — близько 860 кг). Вся місія зайняла 72 хвилини.

SpaceX запустив ракету Falcon-9 із 10 супутниками: захоплюючі фото і відео

SpaceX / Тwitter

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Iridium Communications – це міжнародний оператор мобільного зв'язку, який базується в штаті Вірджинія. Він має намір у партнерстві з франко-італійською компанією Thales Alenia Space вивести на орбіту понад 80 супутників зв'язку. SpaceX повинна запустити мінімум 75 таких апаратів. Нинішня місія є восьмою в рамках даної програми.

SpaceX запустив ракету Falcon-9 із 10 супутниками: захоплюючі фото і відео

SpaceX / Тwitter

SpaceX запустив ракету Falcon-9 із 10 супутниками: захоплюючі фото і відео

SpaceX / Тwitter

SpaceX запустив ракету Falcon-9 із 10 супутниками: захоплюючі фото і відео

SpaceX / Тwitter

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
космос
Особа
Ілон Маск
Місце
США
Теги
SpaceXракети
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
Хули тут скажешь - красавчеГ...
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Он Алекс
Он Алекс
Пригожинские тролли, сейчас будут сравнивать достижения американской космонавтики и украинской .. свою скрепно ватную ухайдошили, остались батуты и попы
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
Уже смешно при слове российская космонавтики.
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Котельников Вячеслав
Котельников Вячеслав
Он Алекс, украинская космонавтика????? А ты смешной)))
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