Сотні пілотів подали в суд на Boeing: подробиці скандалу

Понад 400 льотчиків цивільної авіації подали колективний позов до авіакомпанії Boeing через приховування недоліків літаків 737 Max.

Як, повідомляє ABC News, за словами пілотів, "безпрецедентне приховування відомих конструктивних недоліків" моделі призвело до двох авіакатастроф і припинення експлуатації лайнерів цієї моделі. В результаті дій інженерів льотчики понесли матеріальний і моральний збиток.

Пілоти вимагають від компанії відшкодувати збитки, їх точна сума не називається, але обчислюється мільйонами доларів. Той, хто подав позов зберіг анонімність через "страх розправи з боку Boeing і дискримінації від їх клієнтів". Відзначається, що перше слухання у справі пройде в американському Чикаго 21 жовтня.

У травні 2019 року у The Wall Street Journal з'явилася інформація, що інженери Boeing протягом року приховували проблему в роботі програмного забезпечення. Керівництво компанії нібито не отримувало інформації про те, що дефект існує.

У квітні американська корпорація Boeing визнала, що авіакатастрофи з літаками 737 MAX сталися внаслідок технічних несправностей. За останні півроку з бортами Boeing 737 MAX відбулися дві авіакатастрофи.

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Катастрофа в Індонезії Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 березня літак авіакомпанії Ethiopian Airlines з 149 пасажирами і 8 членами екіпажу розбився в Африці. На борту перебували громадяни 33 країн. Серед них – 32 кенійця, 17 ефіопів, 7 громадян Британії і троє росіян. 19 пасажирів були співробітниками ООН.

Це була вже друга смертельна катастрофа з літаком Boeing 737 MAX. 29 жовтня 2018 року такий же авіалайнер зазнав аварії в Індонезії. На борту літака знаходилися 189 осіб, в тому числі троє дітей, два пілоти і шість бортпровідників. Також на борту знаходилися близько 20 чиновників з Мінфіну Індонезії.

В результаті Європейське агентство авіаційної безпеки призупинило всі польоти цієї моделі. Заборона торкнулася всіх країн-учасниць ЄС. Аналогічний крок прийняли і в Україні.

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