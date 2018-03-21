Скандал навколо Facebook: співзасновник WhatsApp закликав видалитися із соцмережі

Один із засновників месенджера WhatsApp Брайан Ектон закликав своїх фоловерів у Twitter видалити Facebook у зв'язку зі скандалом навколо британської компанії Cambridge Analytica, яка зібрала особисті дані 50 мільйонів користувачів соціальної мережі і нібито внесла вагомий вклад у перемогу Дональда Трампа на виборах у США.

На особистій сторінці мікро-блогу Ектон вказав, що прийшов час розпрощатися із соцмережею.

"Час прийшов. Видаліть Facebook", - коротко написав він.

Як стало відомо раніше, в 2014 році компанія Facebook купила додаток WhatsApp за 16 мільярдів доларів. Ектон покинув компанію на початку 2018 року для роботи над новим стартапом.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що компанія Cambridge Analytics в обхід правил Facebook використовувала дані користувачів, зібрані розробником стороннього додатка. Імовірно, ця інформація використовувалася штабом нинішнього президента США для настройки ефективних рекламних компаній у соцмережі.

У зв'язку зі скандалом навколо Cambridge Analytica від засновника Facebook Марка Цукерберга зажадали дати свідчення у справі. До підприємця вже звернулися представники влади низки країн світу і різних відомств.

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