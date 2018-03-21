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Скандал навколо Facebook: співзасновник WhatsApp закликав видалитися із соцмережі

3.1тЧитати новину російською

Один із засновників месенджера WhatsApp Брайан Ектон закликав своїх фоловерів у Twitter видалити Facebook у зв'язку зі скандалом навколо британської компанії Cambridge Analytica, яка зібрала особисті дані 50 мільйонів користувачів соціальної мережі і нібито внесла вагомий вклад у перемогу Дональда Трампа на виборах у США.

На особистій сторінці мікро-блогу Ектон вказав, що прийшов час розпрощатися із соцмережею.

"Час прийшов. Видаліть Facebook", - коротко написав він.

Як стало відомо раніше, в 2014 році компанія Facebook купила додаток WhatsApp за 16 мільярдів доларів. Ектон покинув компанію на початку 2018 року для роботи над новим стартапом.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що компанія Cambridge Analytics в обхід правил Facebook використовувала дані користувачів, зібрані розробником стороннього додатка. Імовірно, ця інформація використовувалася штабом нинішнього президента США для настройки ефективних рекламних компаній у соцмережі.

У зв'язку зі скандалом навколо Cambridge Analytica від засновника Facebook Марка Цукерберга зажадали дати свідчення у справі. До підприємця вже звернулися представники влади низки країн світу і різних відомств.

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Особа
Марк Цукерберг
Місце
США
Об'єкти
соцмережіFacebookTwitterWhatsApp
Поділитися у Facebook

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