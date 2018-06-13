Рынок облачных технологий остается одним из наиболее быстрорастущих рынков ИТ. С каждым годом все большее число компаний закладывают в собственный бюджет расходы на облачные ИТ-решения.

По прогнозам Gartner (ведущая исследовательская и консалтинговая компания в области информационных технологий), мировой рынок публичных облачных услуг вырастет на 21,4% за год и достигнет объема 186,4 млрд. долларов в 2018 году, по сравнению с 153,5 млрд. долларов в прошлом.

Самый быстрорастущий сегмент рынка - это инфраструктура как услуга или IaaS, которая, согласно прогнозам, вырастет на 35,9 % до 40,8 миллиарда долларов.

Gartner ожидает, что к 2021 году крупнейшие 10 провайдеров будут занимать около 70 % рынка IaaS-решений, по сравнению с 50% в 2016 году.

Программное обеспечение как услуга (SaaS) остается крупнейшим сегментом облачного рынка, при этом ожидается, что выручка увеличится на 22,2 % и достигнет 73,6 миллиарда долларов в текущем году. Прогнозируется, что SaaS достигнет 45 % от общего объема расходов на прикладное программное обеспечение к 2021 году.

В рамках предоставления облачной платформы как услуги (PaaS) самым быстрорастущим сегментом является база данных как услуга и к 2021 году ожидается, что она достигнет почти объема в 10 миллиардов долларов.

Хотя доход от публичных облаков растет сильнее, чем изначально прогнозировалось, ожидается, что темпы роста стабилизируются с 2018 года из-за зрелости технологии.

Несмотря на доминирование на рынке облачных технологий крупных игроков, небольшие провайдеры также увеличивают объем пользователей из-за ежегодного роста объема рынка, за счет развития отстающих регионов: Азии, Восточной Европы, Южной и Центральной Америки.

На территории Украины, основным игроком становится сервис FEX.NET - работающий в секторе SaaS облачных технологий и предоставляющий платформу для хранения данных. В России и Беларуси - главной силой остаются облачные решения от Яндекс и mail.ru group.

Исходя из общей картины развития рынка облачных решений, становится понятно, что после 2021 года данный рынок перестанет показывать столь серьезные показатели ежегодного прироста. Сейчас же мировой рынок растет за счет развивающихся стран, тогда как развитые страны сместили фокус на технологии искусственного интеллекта и “интернета вещей”.