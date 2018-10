Земля із відстані 43 млн км: з'явилися неймовірні фото

У мережі опублікували фото Землі, які зробив зонд Parker Solar Probe із неймовірної відстані — 43 млн км.

Знімки станції з'явилися у Twitter видання Space. На зображенні Земло видно як маленький яскравий спалах серед мільярдів зірок.

Місія Parker Solar Probe була створена для вивчення Сонця і сонячної корони й почала свій шлях 11 серпня. Зонд уже встиг подолати понад 149 млн км і зможе наблизиться до Сонця на 6,1 млн км, де на нього чекає температура приблизно 2 млн градусів.

Фото набрало 138 лайків і викликало непідробний інтерес у користувачів.

