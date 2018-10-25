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Земля із відстані 43 млн км: з'явилися неймовірні фото

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У мережі опублікували фото Землі, які зробив зонд Parker Solar Probe із неймовірної відстані — 43 млн км.

Знімки станції з'явилися у Twitter видання Space. На зображенні Земло видно як маленький яскравий спалах серед мільярдів зірок.

Місія Parker Solar Probe була створена для вивчення Сонця і сонячної корони й почала свій шлях 11 серпня. Зонд уже встиг подолати понад 149 млн км і зможе наблизиться до Сонця на 6,1 млн км, де на нього чекає температура приблизно 2 млн градусів.

Сонячний зонд Parker Solar Probe

Сонячний зонд Parker Solar Probe

unocero.com

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Фото набрало 138 лайків і викликало непідробний інтерес у користувачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше свою першу фотографію надіслав космічний корабель, який прямує на Меркурій.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
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