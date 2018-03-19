Продовжити життя батареї: як правильно заряджати смартфон

Експерти порталу Battery University зібрали перелік рекомендацій, які спрямовані на підвищення зносостійкості акумуляторів смартфонів (щоб подивитися відео, доскрольте новина до кінця).

Фахівці склали перелік правил, які допоможуть продовжити життя літій-іонним батареям телефонів. В першу чергу, вони відзначили, що не варто ставити телефон на підзарядку на цілу ніч, так як це активує стресовий режим роботи для пристрою, пишуть Дни.Ру .

Так, повідомляється, що смартфон не можна ставити на підзарядку на всю ніч, адже після досягнення енергетичного максимуму акумулятор відключається, апарат поступово втрачає заряд і знову починає заряджатися. Це активує стресовий режим роботи батареї, через що вона швидше зношується.

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Фахівці радять, що краще за все відключати телефон від електромережі після досягнення оптимальної наповненості батареї.

Також не варто розряджати телефон нижче 20% і досягати заряду 100%. Ідеальний рівень - від 40 до 80%. Не можна допускати переохолодження та перегрівання пристрою. Це не піде на користь не тільки батареї, але і гаджету в цілому.

Ще одна важлива рекомендація - використовувати блок живлення і кабель, які йшли в комплекті з придбаним пристроєм.

Як повідомляв "Обозреватель", американські вчені-медики з'ясували, що смартфони чинять негативний вплив на роботу мозку людини, так як змушують його перебувати в постійному стані стресу і страху.