Презентація Apple-2019: онлайн-трансляція і всі подробиці

Гіганти в світі техніки Apple вже привчили своїх шанувальників до того, що з приходом весни варто чекати новинок. Чергова презентація нової продукції пройде сьогодні, 25 березня, традиційно в штаб-квартирі корпорації в Купертіно (Каліфорнія). Час — 19:00 за Києвом.

OBOZREVATEL у режимі онлайн розповість про головні події заходу та новинки Apple. А тим часом коротко про те, що ще очікується в програмі презентації, і що вже відомо. Адже за тиждень до цього компанія несподівано представила дві новинки — iPad Air та iPad mini.

iPad Air

Згідно зі свіжою інформацію, оновлений iPad Air отримає ультратонкий корпус, дисплей Retina 10,5 дюйма з технологією True Tone та чіп Apple A12 Bionic, який повинен підвищити продуктивність пристрою на 70% й аж удвічі збільшити його графічні можливості.

iPad mini

У цьому випадку користувачі можуть задовольнятися 7,9-дюймовим екраном Retina з технологією True Tone, в планшет також вбудований чіп A12. "Молодший" iPad позиціонується компанією як "ідеальний блокнот" на кожен день.

Стрімінговий відеосервіс Apple

Подейкують, що Apple на презентації 25 березня представить свій відеосервіс, який, ймовірно, включатиме й і ТБ-підписку. Для нього в компанії нібито навіть придумали слоган — It's show time (Прийшов час шоу). Очікується, що стрімінговий сервіс Apple буде працювати в усьому світі з літа 2019 року і стане прямим конкурентом гігантів сфери на кшталт Netflix.

AirPods 2, AirPower, iPod touch, iOS 12.2 та кредитка Apple

Шанувальники також очікують сьогодні виходу другого покоління навушників AirPods, бездротової зарядної станції AirPower та оновленого iPod touch сьомого покоління в дизайн-стилістиці останніх моделей iPhone. Є ймовірність, що Apple анонсує оновлення операційної системи iOS 12.2. Разом із прошивкою нібито з'явиться і кредитна картка Apple. Щоправда, скористатися нею, швидше за все, зможуть тільки жителі США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віце-президент із маркетингу компанії Apple Філ Шиллер раніше розкрив один із важливих секретів iPhone.

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