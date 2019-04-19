Потенційно небезпечний: до Землі впритул наблизився величезний астероїд

Потенційно небезпечний астероїд GC6 розміром з будинок наблизився до Землі на відстань трохи більше 200 тисяч кілометрів, що становить майже половину відстані до Місяця.

Астероїд був помічений ще 9 квітня. Через 10 днів, 19 квітня він максимально наблизився до планети. Про це повідомляє портал Space.com з посиланням на дані NASA.

В 9:41 за київським часом він підійшов на найближчу від Землі відстань траєкторії свого польоту – 219 тисяч кілометрів.

Рixabay

Швидкість польоту астероїда в цей момент складала близько 20,3 тисячі кілометрів на годину. NASA класифікувало астероїд як "потенційно небезпечний навколоземній об'єкт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, системи помітили астероїд до критичного наближення до Землі, що буває вкрай рідко. Це сталося при астрономічному огляді в обсерваторії Маунт-Леммон, штат Арізона, США.

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