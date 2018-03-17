Більше 1,32 млн унікальних відвідувачів: "Обозреватель" підтвердив лідерство серед ЗМІ України

Лідер серед українських електронних ЗМІ інтернет-видання "Обозреватель" побило власний рекорд - за добу охоплення аудиторії склло більше 1,3 млн унікальних відвідувачів.

Згідно з підсумковим зрізом за п'ятницю, 16 березня, рейтингової системи Liveinternet, "Обозреватель" став безперечним лідером в категорії "Новини та ЗМІ" України з відривом в два рази (більш ніж 500 тисяч відвідувачів) від найближчого конкурента.

Кількість переглядів сайту за добу перевищила 5 млн 200 тисяч. Кількість унікальних відвідувачів становила понад 1 млн 300 тисяч.

Така інформація була зафіксована за станом на 22:00 16 березня. Підкреслимо, що "Обозреватель" отримав понад 1,1 млн переглядів за українським трафіком, проте необхідно враховувати й відсоток трафіку, отриманий з-за кордону.

Інтернет-видання "Обозреватель" дякує своїм читачам за вибір і довіру.

Нагадаємо, в листопаді 2017 року "Обозреватель" вирішив повернутися в рейтингову систему Liveinternet.

За підсумками першого ж місяця після повернення, видання посіло перше місце в категорії "Новини та ЗМІ" Україна. Тоді "Обозреватель" лідирував з відривом в 2 млн відвідувачів від найближчого конкурента.