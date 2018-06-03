Плани скасовуються: SpaceX перенесла туристичні польоти навколо Місяця

Американська компанія SpaceX відмовилася від планів відправляти туристів в польоти навколо Місяця вже в поточному році.

Про це повідомив представник компанії Джеймс Глісон, передає The Wall Street Journal.

"SpaceX все ще збирається відправити приватних осіб в політ навколо Місяця, інтерес багатьох клієнтів тільки зростає", - заявив Глісон.

При цьому старт проекту переноситься мінімум на середину 2019 року.

Крім того, SpaceX прогнозує 40% -ий спад кількості запусків великих комерційних супутників.

Також може виникнути нестача попиту на новітню розробку SpaceX - Falcon Heavy. Чиновники космічної галузі і конкуренти SpaceX вважають, що остання модифікація Falcon 9 здатна задовольнити більшість з існуючих замовлень на супутники.

Відзначимо, в лютому 2017 року засновник SpaceX Ілон Маск повідомив, що двоє людей вже заплатили за тижневий політ на кораблі Dragon навколо Місяця. Вони мали відправитися на Falcone Heavy.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня компанія SpaceX за один старт ракети-носія успішно виконала два комерційних замовлення, які доставили на орбіту Землі відразу 7 супутників.