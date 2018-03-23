"Перевірте свою безпеку": в Facebook запустили новий фейк

У соціальній мережі Facebook, яка раніше потрапила в скандал, пов'язаний з розсекречення особистих даних користувачів, активно поширюють неправдиві чутки про те, що нібито можна перевірити, чи захищений акаунт, чи, можливо, терміново потрібно змінювати пароль, вбивши в коментарі слово "BFF".

Згідно з твердженнями багатьох користувачів соцмережі, за кольором, яким підсвітиться слово "BFF" після публікації, можна судити про небезпеку. Як з'ясувалося, така інформація не відповідає дійсності, повідомляє Medialeaks.

Користувачі Facebook почали ділитися один з одним припущеннями про те, що соціальна мережа нібито містить секретну функцію перевірки надійності аккаунта. Для цього користувачі радять вбити в пост або коментарі набір букв "BFF". Якщо букви позеленіють, то нібито з аккаунтом і його захистом все в порядку, а якщо ні - є привід потурбуватися.

Facebook Yulia Makarenko

Цікаво, що безліч користувачів повірили твердженнями про "таємну функцію", кинувшись перевіряти, чи не загрожує їм злом сторінки.

Коментарі користувачів, "перевіряючих безпеку" акаунтів Facebook

Насправді ж слово виділяється зеленим просто тому, що воно входить в список фраз-тригерів Facebook Delight (таких як "Вітаю" і "Я люблю тебе"), які завжди виділяються особливим кольором в постах і коментарях, а при натисканні на них на екрані з'являється спеціальна анімація. Наприклад, при натисканні на BFF виникає анімація, коли дві долоні дають "п'ять".

Facebook Олексій Ульянов

При цьому, ніякої шкоди коментар BFF (абревіатура розшифровується як Best Friends Forever, або "Кращі друзі назавжди"), зрозуміло, в собі не несе - це не досягнення хакерів, а скоріше спосіб розіграти своїх підписників.

Facebook Юрій Мисягін

До слова, систему легко обіграти: якщо букву В написати кирилицею, а FF - латиницею, то вона не розпізнає слово і не виділить його зеленим. Таким чином можна обдурити друзів, налякавши їх небезпекою, яка нависла над акаунтами.

Як повідомляв "Обозреватель", українців попередили про загрозу, що насувається, яка виникає через глобальне втручання інтернету в особисте життя кожної людини. Зокрема, мова йде про вплив Google і Facebook.