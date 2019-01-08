Особливий фотомодуль: у мережу злили ексклюзивні рендери iPhone XI

Інсайдери Onleaks і IceUniverse представили рендери майбутнього iPhone XI, який раніше не був анонсований.

Як повідомляє Digit.in, компанія Apple збирається випустити три смартфони у 2019 році, продовживши таким чином модельний ряд з IPhone Xs, iPhone Xs Max і iPhone XR (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Особливістю майбутнього флагмана Apple буде фотомодуль. Три камери смартфона розташовані в формі рівностороннього трикутника на квадратному майданчику задньої панелі, а LED-спалах знаходиться в одному рядку з верхньою камерою.

Існує ймовірність, що потрійна камера — це можливе підтвердження нещодавньої новини про зацікавленість Apple у 3D-сенсорах Sony для Face ID. iPhone XI знаходиться на етапі інженерного тестування (EVT), тому можливі деякі зміни в деталях.

Точної інформації про характеристики поки немає. Розташування елементів управління повторює актуальні моделі лінійки: кнопка увімкнення смартфона знаходиться на правій грані корпусу, регулювання гучності — на лівій. Нижній торець у кадрі не показали, також тип роз'єму для зарядки поки не підтверджений.

В Apple витік інформації про майбутній гаджет поки не прокоментували. Реліз нової лінійки iPhone повинен відбутися у вересні цього року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віце-президент із маркетингу компанії Apple Філ Шиллер раніше розкрив один із важливих секретів iPhone.