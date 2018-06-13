OBOZREVATEL показав найкращий результат серед українських ЗМІ у травні - Gemius

Найпопулярніше українське інтернет-видання OBOZREVATEL за підсумками травня 2018 року очолило рейтинг українських онлайн-ЗМІ.
Так, згідно з результатами дослідження міжнародної компанії Gemius, OBOZREVATEL у травні 2018 року, як і в усі попередні місяці, знову показав найкращий результат серед конкурентів в Україні.
Читачі, за даними Gemius, за травень понад 99 млн раз відкрили сторінки OBOZREVATEL.
Друге і третє місце зі значним відривом посіли сайти "Сегодня" і РБК-Україна. Разом узяті вони набрали всього 73 млн переглядів, що на 26 млн менше, ніж у лідера рейтингу - сайту OBOZREVATEL.
При цьому в OBOZREVATEL у травні 2018 року було понад 6 млн унікальних відвідувачів.
Дивіться таблицю, складену за даними дослідження Gemius за травень 2018 року:
|
|
Відвідувачі
|
Перегляди
|
всього
|
ПК
|
Мобільні
|
всього
|
ПК
|
Мобільні
|
obozrevatel.com
|
6003393
|
1112520
|
5499616
|
99123579
|
19876499
|
79247080
|
segodnya.ua
|
4874872
|
2067949
|
3810524
|
34135119
|
10897761
|
23237358
|
РБК-Україна
|
4756419
|
1414887
|
4149643
|
39225691
|
9180737
|
30044954
Перше місце в рейтингах українських ЗМІ за підсумками травня 2018 року OBOZREVATEL також посів і за підрахунками інших систем.
Так, у підсумках травня 2018 року у західної дослідницької компанії SimilarWeb OBOZREVATEL має найвищий результат за трафіком серед українських ЗМІ. Причому з великим відривом.
Скріншот зі сторінки similarweb.com
OBOZREVATEL
У місячному рейтингу LiveInternet сайт OBOZREVATEL також продовжує впевнено лідирувати:
Скріншот зі сторінки liveinternet.ru
OBOZREVATEL
У 2017 році OBOZREVATEL запустив свій телеканал - Oboz TV. Влітку 2017 року було отримано ліцензію на цілодобове супутникове телемовлення, а восени - відкрито нову ТВ-студію, оснащену новим 4К обладнанням.
Oboz TV регулярно влаштовує прямі ефіри, ток-шоу з гостями, онлайн-марафони, круглі столи та багато іншого.