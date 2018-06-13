OBOZREVATEL показав найкращий результат серед українських ЗМІ у травні - Gemius

Найпопулярніше українське інтернет-видання OBOZREVATEL за підсумками травня 2018 року очолило рейтинг українських онлайн-ЗМІ.

Так, згідно з результатами дослідження міжнародної компанії Gemius, OBOZREVATEL у травні 2018 року, як і в усі попередні місяці, знову показав найкращий результат серед конкурентів в Україні.

Читачі, за даними Gemius, за травень понад 99 млн раз відкрили сторінки OBOZREVATEL.

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Друге і третє місце зі значним відривом посіли сайти "Сегодня" і РБК-Україна. Разом узяті вони набрали всього 73 млн переглядів, що на 26 млн менше, ніж у лідера рейтингу - сайту OBOZREVATEL.

При цьому в OBOZREVATEL у травні 2018 року було понад 6 млн унікальних відвідувачів.

Дивіться таблицю, складену за даними дослідження Gemius за травень 2018 року:

Відвідувачі Перегляди всього ПК Мобільні всього ПК Мобільні obozrevatel.com 6003393 1112520 5499616 99123579 19876499 79247080 segodnya.ua 4874872 2067949 3810524 34135119 10897761 23237358 РБК-Україна 4756419 1414887 4149643 39225691 9180737 30044954

Перше місце в рейтингах українських ЗМІ за підсумками травня 2018 року OBOZREVATEL також посів і за підрахунками інших систем.

Так, у підсумках травня 2018 року у західної дослідницької компанії SimilarWeb OBOZREVATEL має найвищий результат за трафіком серед українських ЗМІ. Причому з великим відривом.

Скріншот зі сторінки similarweb.com OBOZREVATEL

У місячному рейтингу LiveInternet сайт OBOZREVATEL також продовжує впевнено лідирувати:

Скріншот зі сторінки liveinternet.ru OBOZREVATEL

У 2017 році OBOZREVATEL запустив свій телеканал - Oboz TV. Влітку 2017 року було отримано ліцензію на цілодобове супутникове телемовлення, а восени - відкрито нову ТВ-студію, оснащену новим 4К обладнанням.

Oboz TV регулярно влаштовує прямі ефіри, ток-шоу з гостями, онлайн-марафони, круглі столи та багато іншого.