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OBOZREVATEL показав найкращий результат серед українських ЗМІ у травні - Gemius

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Найпопулярніше українське інтернет-видання OBOZREVATEL за підсумками травня 2018 року очолило рейтинг українських онлайн-ЗМІ.

Так, згідно з результатами дослідження міжнародної компанії Gemius, OBOZREVATEL у травні 2018 року, як і в усі попередні місяці, знову показав найкращий результат серед конкурентів в Україні.

Читачі, за даними Gemius, за травень понад 99 млн раз відкрили сторінки OBOZREVATEL.

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Друге і третє місце зі значним відривом посіли сайти "Сегодня" і РБК-Україна. Разом узяті вони набрали всього 73 млн переглядів, що на 26 млн менше, ніж у лідера рейтингу - сайту OBOZREVATEL.

При цьому в OBOZREVATEL у травні 2018 року було понад 6 млн унікальних відвідувачів.

Дивіться таблицю, складену за даними дослідження Gemius за травень 2018 року:

Відвідувачі

Перегляди

всього

ПК

Мобільні

всього

ПК

Мобільні

obozrevatel.com

6003393

1112520

5499616

99123579

19876499

79247080

segodnya.ua

4874872

2067949

3810524

34135119

10897761

23237358

РБК-Україна

4756419

1414887

4149643

39225691

9180737

30044954

Перше місце в рейтингах українських ЗМІ за підсумками травня 2018 року OBOZREVATEL також посів і за підрахунками інших систем.

Так, у підсумках травня 2018 року у західної дослідницької компанії SimilarWeb OBOZREVATEL має найвищий результат за трафіком серед українських ЗМІ. Причому з великим відривом.

Скріншот зі сторінки similarweb.com

OBOZREVATEL

У місячному рейтингу LiveInternet сайт OBOZREVATEL також продовжує впевнено лідирувати:

Скріншот зі сторінки liveinternet.ru

OBOZREVATEL

У 2017 році OBOZREVATEL запустив свій телеканал - Oboz TV. Влітку 2017 року було отримано ліцензію на цілодобове супутникове телемовлення, а восени - відкрито нову ТВ-студію, оснащену новим 4К обладнанням.

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Події дня у фото та відео: підписуйтесь на Instagram OBOZREVATEL

Oboz TV регулярно влаштовує прямі ефіри, ток-шоу з гостями, онлайн-марафони, круглі столи та багато іншого.

Місце
Україна
Об'єкт
Gemius
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andrei andrei
andrei andrei
Да уж. Вот це уровень! Практически европейской журналистики!:-)))
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