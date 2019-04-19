Над Україною зійде "рожевий" місяць: коли його буде видно

Сьогодні, 19 квітня, над Землею підніметься "рожевий" Місяць. В Україні її можна буде побачити в 14:12.

Видання CNN відзначає, що сьогодні Місяць буде на найближчій до Землі точці навколоземної орбіти і тому буде здаватися більшим, ніж зазвичай.

pexels.com

"Повний місяць у квітні, також відомий як "рожевий" Місяць, з'явиться в п'ятницю", - йдеться в повідомленні.

Місяць може виглядати червоним або помаранчевим через пил, туман, дим або попел в атмосфері.

Хоча назва передбачає, що місяць буде мати певний колір, це не так. Він названий "рожевим" в честь кольору дикого земного флокса.

Як раніше писав OBOZREVATEL, повний місяць 19 квітня відбудеться в 14:12 за київським часом. За місячним календарем це буде 14 місячний день. Квітневий Повний місяць особливий через протистояння Місяця і Сонця. В цей день слід бути обережними.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!