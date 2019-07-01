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Можуть читати спецслужби РФ: українців попередили про небезпеку популярного месенджера

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Українців попередили про те, що Telegram є не тільки інструментом для спілкування, а й може бути засобом маніпуляцій перед майбутніми виборами, а також моніториться російськими спецслужбами.

Таку думку висловив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін на засіданні круглого столу, організованому МІП в "Укрінформі".

"Я вважаю, що у такий спосіб відбувається виведення певних тематичних платформ на велику аудиторію. Для того, щоб люди на них підписувалися і читали, і в такий спосіб залучалися до тих контекстів і наративів, які там просуваються", зазначив Золотухін.

Дмитро Золотухін

Дмитро Золотухін

ukrinform.ua

Він також наголосив, що існують канали, які обслуговують тематику інциденту в Керченській протоці (25 листопада 2018 російські військові обстріляли і захопили українські катери з екіпажами, прим. ред.). Або ж ті, які критикують владу РФ, але підтримують анексію Криму. Є також канали з недостовірною інформацією, присвячені виборам в Україні, а також зі "вкиданнями" про прив'язку України до ситуації в Сирії.

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Як повідомляє представник Мінінформполітики, Telegram був створений і належить Павлу Дурову, який свого часу був розробником соціальної мережі "ВКонтакте", яка зараз заблокована в Україні. Золотухін нагадав про конфлікт Дурова з російською владою з приводу цієї соцмережі, а також не виключив можливості того, що листування українських громадян у Telegram можуть читати за запитом правоохоронні органи Росії.

"На початку року ми помітили вихід месенджера цієї платформи в українську аудиторію", додав він.

"Я вважаю, що дуже важливо пояснити суть цієї платформи, в який спосіб вона розвивається. Треба розуміти, що російські політтехнологи багато разів працювали в Україні. Коли вони починають працювати з українськими політиками, привозять сюди ті інструменти, які, на їхню думку, у них спрацювали. Так відбувається перехід технологій з російської реальності до України. Цей тренд знижується, і вже не так багато "заробітчан" їдуть, але це не означає, що він не охоплює український інформаційний потік", сказав Золотухін.

Олексій Харченко

Олексій Харченко

ukrinform.ua

Старший фахівець із питань комунікації Association4U Олексій Харченко звернув увагу на те, що деякі міністерства і відомства відкрито використовують Telegram для публікації своєї офіційної інформації, а деякі роблять це, не афішуючи.

"На відміну від Facebook і інших каналів, де переглядів інформації може бути більше, це вже пряма цільова аудиторія", – наголосив Харченко.

Спеціаліст із діджитал-комунікацій й інтернет-маркетингу Олена Деньга розповіла про формування контенту для української аудиторії, політичного контексту.

"Є багато пабліків, від маленьких до великих, які зуміли зібрати певну аудиторію і створити сприятливі умови для політичної реклами. Перед виборами я бачила, що дуже багато каналів спокусилися на політичну рекламу, їм було все одно, що вони рекламують, чи можуть вони розповсюджувати якісь фейки, бути заангажованими каналами. Зараз, коли є спокуса заробити на цих каналах, вони погоджуються робити це, не розбираючись у джерелах інформації", – сказала Деньга.

Андрій Бородецький

Андрій Бородецький

ukrinform.ua

Автор Telegram-каналу "Технології, медіа та суспільство" Андрій Бродецький звернув увагу на те, що іноді якісь невідомі люди в певних каналах анонімно поширюють інсайди і фейки, а ЗМІ публікують це у себе, не перевіряючи інформацію.

"Але давайте не будемо перебільшувати роль Telegram, адже він може вплинути приблизно на 10% жителів великих міст, у яких цей Telegram є", – сказав Бородецький.

За його інформацією, в загальному тільки 23% громадян України використовують соціальні мережі як джерело інформації, а цей показник не є критичним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РНБО назвали найзахищеніший від прослуховування месенджер. Він найефективніше захищає дані користувачів порівняно з Viber.

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Місце
Україна
Теги
TelegramмесенджерВыборы 2019
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Ш. Олег
Ш. Олег
Telegram МОЖЕТ быть использован для манипуляций, а Facebook, Skype & Co УЖЕ БЫЛИ неоднократно для этого использованы - во время "арабской весны", длинного ряда "цветных революций" на постсоветском пространстве… И это не мои домыслы, а объективный факт, не отрицаемый самим Западом. Учитывая данное обстоятельство, считаю риторику украинского замминистра Золотухина однобокой и лицемерной. Прежде всего - по отношению к собственному народу.
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