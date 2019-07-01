Можуть читати спецслужби РФ: українців попередили про небезпеку популярного месенджера

Українців попередили про те, що Telegram є не тільки інструментом для спілкування, а й може бути засобом маніпуляцій перед майбутніми виборами, а також моніториться російськими спецслужбами.

Таку думку висловив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін на засіданні круглого столу, організованому МІП в "Укрінформі".

"Я вважаю, що у такий спосіб відбувається виведення певних тематичних платформ на велику аудиторію. Для того, щоб люди на них підписувалися і читали, і в такий спосіб залучалися до тих контекстів і наративів, які там просуваються", – зазначив Золотухін.

Дмитро Золотухін ukrinform.ua

Він також наголосив, що існують канали, які обслуговують тематику інциденту в Керченській протоці (25 листопада 2018 російські військові обстріляли і захопили українські катери з екіпажами, – прим. ред.). Або ж ті, які критикують владу РФ, але підтримують анексію Криму. Є також канали з недостовірною інформацією, присвячені виборам в Україні, а також зі "вкиданнями" про прив'язку України до ситуації в Сирії.

Новини Facebook запустив довгоочікуване поліпшення в месенджері

Як повідомляє представник Мінінформполітики, Telegram був створений і належить Павлу Дурову, який свого часу був розробником соціальної мережі "ВКонтакте", яка зараз заблокована в Україні. Золотухін нагадав про конфлікт Дурова з російською владою з приводу цієї соцмережі, а також не виключив можливості того, що листування українських громадян у Telegram можуть читати за запитом правоохоронні органи Росії.

"На початку року ми помітили вихід месенджера цієї платформи в українську аудиторію", – додав він.

"Я вважаю, що дуже важливо пояснити суть цієї платформи, в який спосіб вона розвивається. Треба розуміти, що російські політтехнологи багато разів працювали в Україні. Коли вони починають працювати з українськими політиками, привозять сюди ті інструменти, які, на їхню думку, у них спрацювали. Так відбувається перехід технологій з російської реальності до України. Цей тренд знижується, і вже не так багато "заробітчан" їдуть, але це не означає, що він не охоплює український інформаційний потік", – сказав Золотухін.

Олексій Харченко ukrinform.ua

Старший фахівець із питань комунікації Association4U Олексій Харченко звернув увагу на те, що деякі міністерства і відомства відкрито використовують Telegram для публікації своєї офіційної інформації, а деякі роблять це, не афішуючи.

"На відміну від Facebook і інших каналів, де переглядів інформації може бути більше, це вже пряма цільова аудиторія", – наголосив Харченко.

Спеціаліст із діджитал-комунікацій й інтернет-маркетингу Олена Деньга розповіла про формування контенту для української аудиторії, політичного контексту.

"Є багато пабліків, від маленьких до великих, які зуміли зібрати певну аудиторію і створити сприятливі умови для політичної реклами. Перед виборами я бачила, що дуже багато каналів спокусилися на політичну рекламу, їм було все одно, що вони рекламують, чи можуть вони розповсюджувати якісь фейки, бути заангажованими каналами. Зараз, коли є спокуса заробити на цих каналах, вони погоджуються робити це, не розбираючись у джерелах інформації", – сказала Деньга.

Андрій Бородецький ukrinform.ua

Автор Telegram-каналу "Технології, медіа та суспільство" Андрій Бродецький звернув увагу на те, що іноді якісь невідомі люди в певних каналах анонімно поширюють інсайди і фейки, а ЗМІ публікують це у себе, не перевіряючи інформацію.

"Але давайте не будемо перебільшувати роль Telegram, адже він може вплинути приблизно на 10% жителів великих міст, у яких цей Telegram є", – сказав Бородецький.

За його інформацією, в загальному тільки 23% громадян України використовують соціальні мережі як джерело інформації, а цей показник не є критичним.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в РНБО назвали найзахищеніший від прослуховування месенджер. Він найефективніше захищає дані користувачів порівняно з Viber.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!