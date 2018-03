Міжнародний скандал з Cambridge Analytica: як компанія була пов'язана з Україною

У США і Європі набирає обертів скандал навколо британської компанії Cambridge Analytica, яка підозрюється у використанні персональних даних із соціальних мереж, зокрема, Facebook для впливу на мільйони користувачів у всьому світі.

Так на даний момент компанію підозрюють у причетності до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах в 2016 році, а також втручанні в референдум про вихід Великобританії з Європейського Союзу. Як зазначає BBC, серед країн, які фігурують у скандалі, числиться і Україна.

За однією з версій, соціальна мережа Facebook передавала інформацію про користувачів аналітичним компаніям Cambridge Analytica і Strategic Communication Laboratories (SCL). Використовуючи дані про десятки мільйонів користувачів у всьому світі, вони отримували можливість впливати і на такі події, як президентські вибори в тій чи іншій країні.

Відповідно до джерела, крім США і Великобританії, активність Cambridge Analytica могла мати місце і в Україні у 2004 і 2014 роках.

Помаранчева революція, контроль над Донецьком і використання українських дівчат

Як відзначили журналісти, Cambridge Analytica в своєму міжнародному портфоліо абсолютно не приховує успішний досвід робіт під час виборчих кампаній. На офіційному сайті організації можна відшукати інформацію, щонайменше, про участь в близько 200 виборчих кампаній на п'яти континентах. При цьому представники Cambridge Analytica заперечують будь-яку протиправну діяльність.

Відомо, що компанія працює з 2013 року і спеціалізується на аналізі інформації з соціальних мереж. Однак компанія Strategic Communications Laboratories (SCL), названа "материнською" по відношенню до Cambridge Analytica, працювала ще з 90-х років.

Найперша згадка проектів компанії на території України - президентські вибори 2004 року і перемога Віктора Ющенка. У своєму портфоліо SCL стверджує, що мала деякий вплив на хід Помаранчевої революції. Що правда, в цій інформації є суттєва помилка.

Компанія стверджує, що представники Помаранчевої коаліція звернулася до аналітиків в 2004 році за допомогою після розпуску парламенту. Однак Верховну Раду розпустили лише в 2007 році.

Вивчаючи питання роботи SCL в Україні, журналістам вдалося відшукати і більш сучасні згадки. Передбачається, що українська влада нібито уклала угоду з британськими аналітиками для збору інформації, аналізу та розробки стратегії по поверненню контролю над окупованим Донецьком.

Однак, оцінивши ризики, SCL прийшла до висновку, що будь-яка загальнонаціональна комунікаційна інформаційна кампанія в регіоні могла провалитися, так як підтримка центрального уряду України на Донбасі була надзвичайно низькою. Передбачається, що відповідний звіт також був переданий президентові України і міністерству оборони Великобританії.

Також Україну згадали в певному прихованому відео, на якому глава компанії Cambridge Analytica Олександр Нікс розповів про можливу тактику дискредитації політиків на просторах мережі.

Як приклад можливого "глибокого копання" і під кандидата і його подальшої дискредитації, Нікс розповів про хід кампанії з посланням опоненту або кандидату "гарненьких українських дівчат".

Як працювала компанія Cambridge Analytica

У центрі скандалу з Cambridge Analytica виявився професор психології Кембриджського університету Олександр Коган, який розробив мобільний додаток "This Is Your Digital Life" ("Це твоє цифрове життя").

Спеціальна програма, збираючи інформацію на особистих сторінках користувачів соцмережі (пости, реакцію на ті чи інші новини, фото, локації) становила психологічні портрети. При цьому, наголошується, що додаток отримав доступ до кількох мільйонів друзів тих, хто раніше встановив його на свій гаджет. Вся зібрана інформація могли використовуватися в приватних бізнес-цілях.

Новини Джим Керрі пішов з Facebook через Росію

У свою чергу, представники Cambridge Analytica стверджують, що на вимогу корпорації Facebook негайно видалили всю отриману інформацію про користувачів додатка "This Is Your Digital Life". Імовірно в розпорядження компаній потрапили дані про 200 000 000 користувачів соцмережі.

Американські та європейські політики закликають засновника і виконавчого директора Facebook Марка Цукерберга дати свідчення щодо ситуації зі збором даних користувачів приватною компанією. Як стало відомо раніше, заслухати керівника Facebook планує Європарламент, а також парламенти США і Великобританії.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", в скандал з Cambridge Analytica також втрутився Білий дім. Дональд Трамп вказав на те, що американські права на недоторканність приватного життя повинні бути захищені і запевнив журналістів, що буде радий, якщо Конгрес або інші агентства захочуть вивчити справу.

До Марка Цукерберга також звернулися представники влади низки країн світу і різних відомств. При цьому невідомо, чи погодиться підприємець дати свідчення.

Читайте також на "Обозревателе", як один із засновників месенджера WhatsApp Брайан Ектон закликав своїх фоловерів у Twitter видалити Facebook через скандал з Cambridge Analytica.