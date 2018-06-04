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Крутіше за SpaceX: в Україні випробували нову ракету-"аутофаг"

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У Дніпрі проведені успішні випробування прототипу унікальною ракети-"аутофага", яка під час запуску починає "пожирати" себе, знижуючи масу несучого елемента.

Дану ракету, конструкція якої дозволить знизити вартість запуску невеликих супутників, розробила міжнародна група вчених з України і Великобританії, повідомляє Science Alert.

Як відомо, для виведення невеликих супутників і успішної комерціалізації низької орбіти необхідно знизити ціну запуску в космос кілограма корисного вантажу. Для вирішення цієї проблеми космічні агентства і приватні аерокосмічні компанії, наприклад SpaceX, розглядають такі можливості, як використання багаторазових або одноступінчатих ракет-носіїв.

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В сучасних ракетах маса палива і його резервуарів багаторазово перевершує корисне навантаження, а при спробі зменшити загальну вагу апарату, об'єм пального падає швидше, ніж вага ракети. В результаті у маленьких ракет недостатньо палива для виходу на розрахункову орбіту.

Основна частина прототипу ракети-"аутофага" складається з двох витратних компонентів: твердопаливного стрижня у вигляді циліндра (виготовленого із пластику) і окислювача всередині нього. Стрижень вводиться в гарячий двигун, де тверде тіло і окислювач випаровуються, перетворюючись на газ, який використовується для створення тяги. Таким чином тверде паливо, утворює тіло ракети, а двигун під час запуску просуватиметься до основи стрижня, поступово "з'їдаючи" його. При цьому дросселювання (зміна величини тяги) досягається через зміну швидкості введення стрижня у двигун.

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Таким чином, під час запуску "аутофаг" забезпечує більшу вантажопідйомність ракети і робить необов'язковим використання ступенів, які могли б стати космічним сміттям.

Дослідники провели випробування прототипу в лабораторії в українському Дніпрі, підтримуючи справну роботу двигуна протягом 60 секунд. Команда сподівається, що незабаром їй вдасться здійснити випробувальний пуск повноцінної ракети.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна проводить випробування небезпечної крилатої ракети.

Место
УкраїнаДніпро
Объект
SpaceX
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