Крутіше за SpaceX: в Україні випробували нову ракету-"аутофаг"

У Дніпрі проведені успішні випробування прототипу унікальною ракети-"аутофага", яка під час запуску починає "пожирати" себе, знижуючи масу несучого елемента.

Дану ракету, конструкція якої дозволить знизити вартість запуску невеликих супутників, розробила міжнародна група вчених з України і Великобританії, повідомляє Science Alert.

Як відомо, для виведення невеликих супутників і успішної комерціалізації низької орбіти необхідно знизити ціну запуску в космос кілограма корисного вантажу. Для вирішення цієї проблеми космічні агентства і приватні аерокосмічні компанії, наприклад SpaceX, розглядають такі можливості, як використання багаторазових або одноступінчатих ракет-носіїв.

В сучасних ракетах маса палива і його резервуарів багаторазово перевершує корисне навантаження, а при спробі зменшити загальну вагу апарату, об'єм пального падає швидше, ніж вага ракети. В результаті у маленьких ракет недостатньо палива для виходу на розрахункову орбіту.

Основна частина прототипу ракети-"аутофага" складається з двох витратних компонентів: твердопаливного стрижня у вигляді циліндра (виготовленого із пластику) і окислювача всередині нього. Стрижень вводиться в гарячий двигун, де тверде тіло і окислювач випаровуються, перетворюючись на газ, який використовується для створення тяги. Таким чином тверде паливо, утворює тіло ракети, а двигун під час запуску просуватиметься до основи стрижня, поступово "з'їдаючи" його. При цьому дросселювання (зміна величини тяги) досягається через зміну швидкості введення стрижня у двигун.

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Таким чином, під час запуску "аутофаг" забезпечує більшу вантажопідйомність ракети і робить необов'язковим використання ступенів, які могли б стати космічним сміттям.

Дослідники провели випробування прототипу в лабораторії в українському Дніпрі, підтримуючи справну роботу двигуна протягом 60 секунд. Команда сподівається, що незабаром їй вдасться здійснити випробувальний пуск повноцінної ракети.

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