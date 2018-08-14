"Кращі за російські": Україна похвалилася потужними ракетами

Українські ракети не лише не поступаються характеристиками аналогічній російській зброї, але й значно перевершують її за багатьма показниками.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час візиту до конструкторського бюро "Луч", повідомляє прес-служба РНБО.

"Для нас принципово важливо, що ракети КБ "Луч" не лише не поступаються, а за своїми бойовими можливостями кращі, ніж аналогічна зброя російського виробництва", - наголосив він.

За словами Турчинова, багато ракетних комплексів були розроблені в найкоротші терміни після початку військової агресії Росії проти України у 2014 році.

"Тоді перед українським оборонпромом було поставлене ​​завдання відновити ракетний щит нашої країни, що було в найкоротші терміни виконано", - наголосив голова РНБО.

Турчинов додав, що зараз як в Україні, так і далеко за її межами відомі такі потужні, ефективні та надійні протитанкові ракетні комплекси, як "Скіф", "Стугна", "Корсар", "Сармат", "Бар'єр". За його словами, всі вони ефективно знищують ворожі цілі на фронті, мають заслужену повагу і попит на зовнішніх ринках озброєнь.

Крім того, секретар РНБО зазначив, що ракети КБ "Луч" з високою точністю вражають броньовану техніку противника і можуть пробивати метрову броню, долаючи сучасні системи захисту і протидії.

Українські ракети Прес-служба РНБО

Українські ракети Прес-служба РНБО

Українські ракети Прес-служба РНБО

Турчинов у КБ "Луч" Прес-служба РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, кремлівські пропагандисти вкрай нервово відреагували на новітню зброю України, яка буде продемонстрована 24 серпня під час параду до Дня Незалежності у Києві. За словами радника президента України, помічника міністра оборони Юрія Бірюкова, вона може "працювати по Москві" з певної точки на карті країни.

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