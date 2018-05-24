"Найращі у світі": названий єдиний недолік Javelin

Надані США Україні переносні протитанкові ракетні комплекс Javelin є кращими у своєму класі, але мають один недолік - високу вартість ракет.

Про це у своєму блозі на OBOZREVATEL пише експерт у сфері розвитку ВПК України Максим Глущенко.

Зокрема він зазначив, що ракета комплексу з інфрачервоною голівкою знищує більшість танків, завдаючи удару зверху, тобто по найбільш незахищеній частині.

"Це дійсно грізна зброя з єдиним для нас недоліком - високою ціною. Наприклад, експортна вартість Javelin може доходити до $250 тис., при цьому близько $100 тис. коштує кожен постріл до нього. Для порівняння: ракета для вітчизняних "Стугни-П" і "Корсара" приблизно в п'ять разів дешевша", - наголосив експерт.

Також він навів слова американського видання The National Interest, яке помітило, що "кожна ракета (Javelin) зазвичай коштує дорожче тієї цілі, яку вражає".

При цьому Глущенко вказує на те, що поставка Javelin - це тимчасове вирішення проблеми, а не панацея.

"Адже вартість боєприпасів незмірно висока, елементної бази немає. Оснащення нашої армії американськими ПТРК дає нам перепочинок, щоб оснастити Збройні сили своєю технікою, тим більше, що напрацювання у нас є. Найближчий український аналог - це "Корсар", який при доопрацюванні системи наведення зможе повноцінно конкурувати з Javelin. "Стугна-П", яка має велику дальність, але не така зручна у використанні. Модернізація і виробництво своїх ПТРК дозволяє завантажити українські підприємства ВПК, забезпечити свої Збройні сили, і навіть зробити потужний внесок у власний експортний потенціал", - пише Глущенко.

Як писав OBOZREVATEL, для перевірки ефективності і точності удару вогонь із Javelin вівся не по макету, а по справжньому танку.