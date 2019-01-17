Проект інопланетян? Озвучена сенсаційна гіпотеза про загадковий космічний об'єкт

Загадковий міжзоряний об'єкт, відомий як Оумуамуа (Oumuamua) може бути позаземним зондом, який прилетів з минулого.

Таку гіпотезу озвучив глава департаменту астрономії Гарвардського університету Аві Лоеб в інтерв'ю ізраїльській газеті "Гаарец".

За словами вченого, це міжзоряне тіло може мати інтелектуальне походження.

"У нас немає можливості дізнатися, чи є це діючої технологією, або це космічний корабель зниклої цивілізації, який продовжує парити в просторі", — сказав Лоеб.

Астероїд Оумуамуа NASA

Оумуамуа став першим об'єктом, який прибув у Сонячну систему з міжзоряної зони на два місяці. Вперше його побачили 19 жовтня 2017 року і спочатку вважали кометою, але пізніше назвали астероїдом.

Глава департаменту астрономії сказав, що Оумуамуа має аномальну яскравість і відображає в 10 разів менше світла, ніж будь-яка інша комета нашої системи.

Відзначимо, що інші вчені скептично поставилися до заяви Лоеба. За інформацією досліджень, Оумуамуа не є об'єктом штучного походження.

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