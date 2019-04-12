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Ізраїль не зміг висадитися на Місяць: усі подробиці аварії

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Ізраїльський космічний апарат Beresheet ( "Береш") зазнав катастрофи при здійсненні посадки на Місяць.

Про це повідомила ізраїльська приватна організація – розробник зонда SpaceIL, передає "Інтерфакс-Україна". "На жаль, нам не вдалося посадити апарат", – сказав представник компанії.

Як з'ясувалося, у процесі посадки на висоті близько 22 км від поверхні Місяця у апарата відмовив основний двигун, вийшов із ладу зв'язок із центром управління польотами, у тому числі припинилася передача даних телеметрії.

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Ізраїль не зміг висадитися на Місяць: усі подробиці аварії

Скріншот з відео

Раніше компанія у мережі показала відео-план висадки апарату на Місяці. Однак, у процесі все виявилося набагато складніше.

За висадкою спостерігав особисто прем'єр-міністр зраіля Біньямін Нетаньяху. "Ізраїльський космічний апарат здійснить посадку на Місяці в цілості через наступні два з половиною – три роки", – сказав він після повідомлення про аварію.

Ізраїльський космічний апарат Beresheet був виведений на орбіту 22 лютого американською ракетою-носієм Falcon 9 компанії SpaceX, яка стартувала з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

У рамках проекту компанії SpaceIL, сукупний бюджет якого становить близько 95 млн дол., Ізраїль повинен був стати четвертою після Росії, США і Китаю країною, які посадили свій апарат на поверхню Місяця, обійшовши таким чином Індію, яка з технічних причин відклала запуск свого місяцеходу.

Ізраїль не зміг висадитися на Місяць: усі подробиці аварії

Як повідомляв OBOZREVATEL, ракета Falcon Heavy компанії Ілона Маска Space X успішно вивела в космос телекомунікаційний супутник Aradsat-6A для Саудівської Аравії.

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Тема
космос
Місце
Ізраїль
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Макарский Александр
Макарский Александр
Поди движок у нерабов по-дешевке купили
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