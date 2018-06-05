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Instagram "підкосив" масовий збій

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Користувачі Instagram по всьому світу зіткнулися зі збоями в роботі сервісу.

Про це свідчать дані сайту Downdetector, який відстежує відключення в популярних інтернет-ресурсах і операторах.

За даними ресурсу, технічні неполадки в роботі сервісу спостерігаються в ряді країн Європи, а також в Азії, Північній і Південній Америці.

downdetector.ru

Портал повідомляє, що 50% користувачів Instagram скаржаться на проблеми зі входом до системи, 34% зазнають труднощів із завантаженням новин, 15% - скаржаться на проблеми з веб-сайтом.

downdetector.ru

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У Instagram з'явилася сенсаційна функція

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 травня в роботі соцмереж Facebook і Instagram стався збій. Instagram повідомляв користувачам, що "неможливо оновити стрічку".

Об'єкт
Instagram
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