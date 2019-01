Інший Місяць: китайці зробили історичний прорив у космосі. Перші фото та відео

Китайський космічний апарат "Чан'е-4" вперше в історії людства сів на зворотному боці Місяця.

Про це повідомляється у Twitter офіційного китайського агентства "Сіньхуа". Водночас на китайському телебаченні уточнили, що апарат здійснив посадку о 10:26 за місцевим часом (щоб подивитися відео доскролльте до кінця сторінки).

Китайська влада підкреслила, що ця подія є "важливою віхою в освоєнні космосу".

Апарат вестиме дослідження навколишнього середовища, поверхні і ґрунту на зворотному боці природного супутника Землі. Крім цього, "Чан'е-4" проведе низку низькочастотних радіоастрономічних спостережень.

Складається апарат зі стаціонарної місячної станції і місяцеходу, він був успішно запущений 7 грудня із космодрому Січан.

Китайська програма зондування Місяця "Чан'е", названа на честь міфічної богині Місяця, передбачає три етапи: обліт навколо супутника Землі, посадка і повернення із Місяця на Землю.

What does the far side of the moon look like?

China's Chang'e-4 probe gives you the answer.

It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/KVCEhLuHKT pic.twitter.com/BiKjh7Fv22