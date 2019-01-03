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Інший Місяць: китайці зробили історичний прорив у космосі. Перші фото та відео

20.3тЧитати матеріал російською

Китайський космічний апарат "Чан'е-4" вперше в історії людства сів на зворотному боці Місяця.

Про це повідомляється у Twitter офіційного китайського агентства "Сіньхуа". Водночас на китайському телебаченні уточнили, що апарат здійснив посадку о 10:26 за місцевим часом (щоб подивитися відео доскролльте до кінця сторінки).

Китайська влада підкреслила, що ця подія є "важливою віхою в освоєнні космосу".

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Китайці зробили прорив у космосі

Китайці зробили прорив у космосі

"Сіньхуа"

"Chang'e-4"

"Chang'e-4"

Китайці зробили історичний прорив у космосі: перші фото та відео
Китайці зробили історичний прорив у космосі: перші фото та відео
Китайці зробили історичний прорив у космосі: перші фото та відео

Апарат вестиме дослідження навколишнього середовища, поверхні і ґрунту на зворотному боці природного супутника Землі. Крім цього, "Чан'е-4" проведе низку низькочастотних радіоастрономічних спостережень.

Складається апарат зі стаціонарної місячної станції і місяцеходу, він був успішно запущений 7 грудня із космодрому Січан.

Китайська програма зондування Місяця "Чан'е", названа на честь міфічної богині Місяця, передбачає три етапи: обліт навколо супутника Землі, посадка і повернення із Місяця на Землю.

Китайці зробили історичний прорив у космосі: перші фото та відео
Китайці зробили історичний прорив у космосі: перші фото та відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, ракета Falcon 9 американської компанії SpaceX Ілона Маска 23 грудня 2018 року успішно стартувала з мису Канаверал (штат Флорида, США).

Запуск цієї ракети вдалося здійснити лише з п'ятої спроби.

Читайте всі новини по темі "космос" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
космос
Місце
Китай
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Галицький Данило
Галицький Данило
Два кацапа как подпрыгивают, как подпрыгиваю, а ну остальная алкашня подтягивайся, ваш хозяин, старший брат совершил то, что алкашам кацапским и во сне не приснится, разве шо батут усовершенствуют и будут скрепами плеватся в сторону Луны и выть на Луну как истенные лишнехромосомные моськи. Смехдержавка блин с лопаты.
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Интересно чем ответит на это величайшая космическая держава Украина ? Возьмет новый кредит или из сало выложит трезуб .
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Он Алекс
Он Алекс
Рысин Алексей, салом тебе по еблу даст 400 раз, копченое или сырое выбираешь сам... клоун ты пригожинский
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Ostapovich Ivan
Ostapovich Ivan
Рысин Алексей, тупица недоделанный
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Ну и что?А Одесский НИИ ,ещё в 2015 году ,усовершенствовал консервную банку!
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