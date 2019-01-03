Інший Місяць: китайці зробили історичний прорив у космосі. Перші фото та відео

Китайський космічний апарат "Чан'е-4" вперше в історії людства сів на зворотному боці Місяця.
Про це повідомляється у Twitter офіційного китайського агентства "Сіньхуа". Водночас на китайському телебаченні уточнили, що апарат здійснив посадку о 10:26 за місцевим часом (щоб подивитися відео доскролльте до кінця сторінки).
Китайська влада підкреслила, що ця подія є "важливою віхою в освоєнні космосу".
Китайці зробили прорив у космосі
"Сіньхуа"
China's Chang'e-4 probe softlands on Moon 's far side pic.twitter.com/Z1R6tbpBMI- China Xinhua News (@XHNews) 3 січня 2019 р
"Chang'e-4"
Апарат вестиме дослідження навколишнього середовища, поверхні і ґрунту на зворотному боці природного супутника Землі. Крім цього, "Чан'е-4" проведе низку низькочастотних радіоастрономічних спостережень.
Складається апарат зі стаціонарної місячної станції і місяцеходу, він був успішно запущений 7 грудня із космодрому Січан.
Китайська програма зондування Місяця "Чан'е", названа на честь міфічної богині Місяця, передбачає три етапи: обліт навколо супутника Землі, посадка і повернення із Місяця на Землю.
What does the far side of the moon look like?— China Xinhua News (@XHNews) 3 января 2019 г.
China's Chang'e-4 probe gives you the answer.
It landed on the never-visible side of the moon Jan. 3 https://t.co/KVCEhLuHKT pic.twitter.com/BiKjh7Fv22
A historic first landing! China's Chang'e-4 probe touches down on far side of moon https://t.co/KVCEhLuHKT pic.twitter.com/h5iezwyC7W— China Xinhua News (@XHNews) 3 января 2019 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL, ракета Falcon 9 американської компанії SpaceX Ілона Маска 23 грудня 2018 року успішно стартувала з мису Канаверал (штат Флорида, США).
Запуск цієї ракети вдалося здійснити лише з п'ятої спроби.
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