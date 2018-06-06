Facebook зізналася в зливі даних користувачів

Компанія Facebook Inc. підтвердила наявність угод про партнерство в сфері призначених для користувача даних як мінімум з чотирма китайськими виробниками електроніки.

Серед них - Huawei Technologies Co., яку США підозрюють у шпигунстві на користь влади КНР, а також Lenovo, OPPO і TCL of China повідомляє "Інтерфакс Україна".

"Разом з багатьма іншими технологічними компаніями США Facebook працювала з ними і іншими китайськими виробниками, щоб інтегрувати сервіси в ці телефони", - наводяться в повідомленні компанії слова її віце-президента по партнерським відносинам з виробниками мобільних пристроїв Франсіско Варела.

Топ-менеджер підкреслив, що "з самого початку хід інтеграції в Facebook знаходився під контролем" і Facebook узгоджувала всі елементи.

"З урахуванням зацікавленості Конгресу хочемо прояснити, що вся інформація в результаті такої інтеграції з Huawei зберігалася на пристрої, а не на серверах Huawei", - написав він.

Huawei поки не дала офіційного коментаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно газета The New York Times дізналася, що з 2007 року Facebook уклала угоди про надання доступу до персональних даних користувачів і їх друзів як мінімум з 60 компаніями, які випускають смартфони та інші мобільні пристрої. Facebook не спростовувала факт існування таких відносин, але стверджувала, що всі такі домовленості відповідають правилам компанії і вимогам влади.