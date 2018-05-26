Є в кожному будинку і не одне: названо смертельно небезпечний пристрій

Зарядний пристрій для мобільних телефонів може стати причиною пожежі.

Так, в Росії в місті Лівни Орловської області загорілася квартира. Причиною стало замикання через несправну електропроводку, до якої було підключено зарядний пристрій для мобільного телефону, повідомляє "Лента.ру".

На момент загоряння господарів квартири не було вдома. Запах диму відчули сусіди, які і викликали пожежників. До моменту прибуття бригади вогонь поширився на диван, крісла і частину стіни.

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Відзначається, що коротке замикання викликало залишений в розетці зарядний пристрій і це не поодинокий випадок.

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