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Через 168 днів: екіпаж МКС повернувся на Землю

1.1тЧитати новину російською

Черговий екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) повернувся на Землю.

Астронавти знаходилися в космосі 168 днів, повідомляє NASA в своєму Twitter.

Відомо, що капсула корабля приземлилася поруч з містом Жезказган у Казахстані.

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NASA

NASA

NASA

На Землю повернулися російський космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тінгл і астронавт JAXA Норішіге Канаї.

Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, NASA запустила на МКС космічний корабель, створений українцями.

Об'єкт
NASA
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