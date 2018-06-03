Через 168 днів: екіпаж МКС повернувся на Землю

Черговий екіпаж Міжнародної космічної станції (МКС) повернувся на Землю.
Астронавти знаходилися в космосі 168 днів, повідомляє NASA в своєму Twitter.
Відомо, що капсула корабля приземлилася поруч з містом Жезказган у Казахстані.
NASA
NASA
NASA
На Землю повернулися російський космонавт Антон Шкаплеров, астронавт NASA Скотт Тінгл і астронавт JAXA Норішіге Канаї.
After 168 days in space, three @Space_Station crewmembers are back on Earth, landing at 8:39 am ET. Watch: https://t.co/dWgF5CYiwl pic.twitter.com/Ek57iqAAZ2- NASA (@NASA) 3 червня 2018 р
Як повідомляв OBOZREVATEL.UA, NASA запустила на МКС космічний корабель, створений українцями.