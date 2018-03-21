Біткоін можуть заборонити через дитячу порнографію

Біткоін виявився в зоні ризику в зв'язку з додаванням порнографічного контенту за участю дітей в блокчейн (послідовний ланцюжок блоків транзакцій - Ред.) криптовалюти.

Німецькі вчені розповіли на конференції в Норвегії, що виявили в блокчейні біткоіна безліч посилань на дитячу порнографію. Дослідження може стати поштовхом для заборони найбільшої цифрової валюти по всьому світу, пише The Guardian.

Фахівці Рейнсько-Вестфальського технічного університету Ахена (Німеччина) вивчили близько 1600 файлів, що знаходяться в блокчейні біткоіна. З'ясувалося, що 99% частин єдиного ланцюга складаються з тексту або зображень. Багато файлів при цьому мали порнографічний зміст за участю дітей.

playtech.ro

Також у блокчейні вченими було виявлено 274 посилання на відео, присвячені жорстокому поводженню з дітьми, і близько 142 посилань на "Дарквеб".

Новини Хакери добували криптовалюта за допомогою Скарлет Йоханссон

Дослідники зробили висновок, що знахідка може поставити під загрозу найбільшу цифрову валюту. Оскільки дані в блокчейн завантажуються вільно різними користувачами, то всі, хто бере участь у процедурі майнінгу або володіє біткоінами несуть відповідальність за появу порнографічного контенту в ланцюзі.

Як повідомляв "Обозреватель", Білл Гейтс розкритикував криптовалюту назвавши процес їхнього виробництва "технологією, яка може стати причиною смерті".