''Більша, ніж Земля'': уфолог знайшов у Всесвіті гігантську ''базу прибульців''

Уфолог із Тайваню Скотт Уорінг заявив, що знайшов у Всесвіті "базу прибульців".

Вчений-ентузіаст помітив цю "базу", використовуючи додаток Goog le Sky, пише британське видання Express (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця новини).

Повідомляється, що Уорінг на зіркових фото побачив якийсь "масивний синій об'єкт", який він прийняв за базу прибульців. На його думку, він знайшов свідчення використання "просунутих технологій", що доводить здатність прибульців "колонізувати увесь Всесвіт".

"Цю гігантську синю базу прибульців видно на карті неба Google, і її розміри вказують на те, що вона більша, ніж Земля", — повідомляє уфолог.

Проте наголошується, що знахідка Уорінга — усього лише здогад, який не має наукового підтвердження.

Уфолог знайшов базу прибульців Еxpress

Уфолог знайшов базу прибульців Еxpress

Уфолог знайшов базу прибульців Еxpress

Нагадаємо: раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в небі над військовою базою США уфологи знайшли трикутний НЛО.