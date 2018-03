"Big data is following you": українців попередили про навислу загрозу

Українців попередили про загрозу, яка насувається через глобальне втручання інтернету в особисте життя кожної людини.

Все життя людства потрапляє під веб-моніторинг, а особисті дані будь-якої людини досить легко відстежити за допомогою банального пошукового сервісу. Це може привести до того, що інтернет, зокрема такі сервіси-гіганти як, наприклад, Google, будуть просто керувати людством. Таку думку висловив шеф-редактор видання "Обозреватель" Орест Сохар на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, суспільство впевнено йде до того часу, коли "big data" буде повністю управляти його вибором: від покупки туалетного паперу до голосування за президента.

Digital in Asia

"Все наше життя потрапляє під моніторинг. Ми розраховуємося у магазині картками, отримуємо інформацію через пошукові системи, ділимося своїми планами через пошту або месенджери, наші смаки і настрої легко відстежити через соціальні мережі. І давно не секрет, що всі ці дані зводяться воєдино. Збираючи безліч даних про особу, не складно маніпулювати її вибором", - зазначив Орест Сохар.

"Уже зараз, навіть на ринку України, доступні технології розпізнавання голосу, які дозволяють підслуховувати розмови власника смартфона і потім по набору ключових слів підбирати йому адекватні рекламопокази. А що заважає використовувати цю інформацію з іншою, розвідувальною метою, наприклад? Ніщо" - додав він.

"Можна скільки завгодно обговорювати політику приватності, але ми з вами самі зливаємо доступ до своїх таємниць, передаємо права на управління своїм життям. Робимо це з радістю, користуючись усіма новітніми гаджетами і технологіями, які мають мінімум подвійне призначення. Тому, якщо ви не схильні до дауншифтингу, то розслабтеся, big brother... sorry, big data is following you", - підсумував Сохар.

Як повідомляв "Обозреватель", у США і Європі набирає обертів скандал навколо британської компанії Cambridge Analytica, яка підозрюється у використанні персональних даних із соціальних мереж, зокрема Facebook, для впливу на мільйони користувачів по всьому світу. Так, компанію підозрюють у причетності до перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у 2016 році, а також у впливі на результати референдуму про вихід Великобританії з Європейського Союзу.