Безпечне спілкування: Цукерберг пообіцяв революційні зміни в Facebook

Засновник Facebook Марк Цукерберг хоче зробити Messenger та інші сервіси, такі як Instagram і WhatsApp, максимально орієнтованими на захист даних і можливість приватного і безпечного спілкування.

Про це йдеться в його офіційному зверненні до клієнтів, де уточнюється, що компанія планує дозволити користувачам виставляти термін зберігання повідомлень та іншої приватної інформації.

Цукерберг уточнив, що Facebook планує зробити Messenger і WhatsApp більш приватними. Також буде введено нову систему зберігання контенту.

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"За останні 15 років Facebook та Instagram допомогли людям спілкуватися з друзями. Але люди все частіше хочуть спілкуватися в приватному порядку в цифровому еквіваленті вітальні. Коли я думаю про майбутнє інтернету, мені здається, що комунікаційні платформи, орієнтовані на конфіденційність, стануть більш важливими, ніж сьогоднішні відкриті платформи", – зазначив Цукерберг.

Марк Цукерберг facebook

Він нагадав, що приватні повідомлення і невеликі групи є найбільш швидко зростаючими областями онлайн-спілкування.

"Загальнодоступні соціальні мережі будуть, як і раніше, відігравати важливу роль у житті людей – для того, щоб спілкуватися з усіма, кого ви знаєте, відкривати нові знайомства, ідеї та контент. З усіма способами, якими люди хочуть спілкуватися в приватному порядку, є можливість створити простішу платформу, яка в першу чергу орієнтована на конфіденційність", – уточнюється в повідомленні.

Цукерберг додав, що багато хто не вірить, що Facebook збирається створити службу захисту конфіденційності через те, що немає репутації. За його словами, в майбутньому з'являться зашифровані сервіси, де люди зможуть бути впевнені, що їх конфіденційна інформація буде захищена.

Марк Цукерберг facebook

"Ми плануємо сфокусуватися на найбільш фундаментальному і приватному сценарії використання – обміні повідомленнями – зробити його максимально безпечним, а потім створити ще більше способів взаємодії, зокрема виклики, відеочати, групи, історії, компанії, платежі, комерцію і, в кінцевому підсумку, платформу для багатьох інших видів приватних послуг", – пояснив він.

Цю платформу буде побудовано на кількох принципах: приватні взаємодії, шифрування, безпечне зберігання даних.

"Протягом наступних кількох років ми плануємо перебудувати більше наших послуг на основі цих ідей. Рішення, з якими ми зіткнемося на цьому шляху, будуть означати прийняття позицій з важливих питань, що стосуються майбутнього Інтернету", – додав Цукерберг.

При цьому засновник Facebook наполягає, що зберігати дані в країнах, де порушують права людини, компанія не збирається - "нехай нас і заблокують".

"Ми повинні прагнути до миру, де люди зможуть конфіденційно спілкуватися і вільно жити, знаючи, що їхні дані видно тільки тим, кому вони дозволили, і не будуть доступні вічно", – йдеться в його повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Цукерберг заявив, що збирається інтегрувати сервіси WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger.

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