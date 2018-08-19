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Астронавт NASA показав як виглядає Чорне море: неймовірне фото з космосу

9.4тЧитати новину російською

Астронавт NASA Ріки Арнольд, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, опублікував знімок Чорного моря.

Фото вдалося зробити крізь ілюмінатор МКС. Арнольд розмістив его в Twitter.

"Чорне море омиває береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Румунії та Болгарії", - підписав фото астронавт.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в космосі знайшлася розпечена планета.

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Комментарии на сайте не модерированы
Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
смотри ка! даже на этой фотке Крым российский!
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Kaus Evgeny
Kaus Evgeny
А почему не украинский астронавт? Петя же говорил, что украина великая космическая держава.
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