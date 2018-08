Астронавт NASA показав як виглядає Чорне море: неймовірне фото з космосу

Астронавт NASA Ріки Арнольд, який на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, опублікував знімок Чорного моря.

Фото вдалося зробити крізь ілюмінатор МКС. Арнольд розмістив его в Twitter.

"Чорне море омиває береги України, Росії, Грузії, Туреччини, Румунії та Болгарії", - підписав фото астронавт.

The Black Sea is a crossroads of cultures and #Istanbul is the gateway. #Georgia #Turkey #Russia #Ukraine #Romania #Bulgaria pic.twitter.com/vh8o7ST5da