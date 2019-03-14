Apple анонсувала першу презентацію в 2019 році: що покажуть

Apple проведе щорічну конференцію розробників WWDC 2019 (Worldwide Developers Conference) із 3 по 7 червня в конференц-центрі ім. МакЕнері в Сан-Хосе.

Офіційний анонс першої презентації нинішнього року компанія зробила 14 березня на офіційному сайті. Уточнюється, що старт призначено на 17:00 за тихоокеанським часом.

Слоган майбутньої конференції – "Write code. Blow minds". В анонсі йдеться, що це не запрошення, а виклик на захід, який буде "шалено крутим".

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Очікується, що на заході покажуть нові версії ОС - iOS 13, macOS 10.15, watchOS 6 і tvOS 13. Експерти припускають, що буде представлений стрімінговий відеосервіс і новинний сервіс з платною підпискою.

Також очікується, що розробники презентують ряд нових пристроїв, серед яких iPad mini 5, iPad 2019 і AirPods 2.

Багато хто також очікує подробиць щодо проекту Marzipan, який передбачає злиття iOS і macOS. Також ходять чутки, що буде представлений iPhone SE 2 і нові комп'ютери Mac, включаючи модульний Mac Pro.

Apple Економічна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що новий iPhone від Apple отримає ряд інновацій.

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