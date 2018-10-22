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Android під ударом: виявлено спосіб викрасти паролі зі смартфона на відстані

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Співробітник організації Checkmarx Педро Умбеліно, яка займається розробкою систем статичного аналізу вихідного коду на наявність вразливостей, заявив, що з будь-якого пристрою можна викрасти інформацію за допомогою NFC-чіпа.

Зокрема, технологію Near Field Communication використовували для передачі паролів, повідомляє "Лента.ру".

За словами Умбеліно, злом можливий, навіть якщо на гаджеті відключена передача даних.

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У Checkmarx відзначили, що прийом під назвою NFCdrip можна використовувати для смартфонів із операційною системою Android і для ноутбуків. Зокрема, на гаджет встановлюється вірусна програма, яка ініціює передачу пароля на інший пристрій.

У звичному режимі NFC-чіп здатний передати інформацію на невелику відстань, проте Умбеліно вдалося переслати дані зі зламаного пристрою, розташованого на відстані майже три метри. Під час передачі на великі відстані виникають труднощі, але хакеру вдалося передати сигнал на 10 і навіть 60 метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ПриватБанк попередив клієнтів про небезпечний додаток для смартфона.

Об'єкт
Android
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