"550 людей на тиждень": астронавт поділився глобальними планами на польоти в космос

Астронавт NASA Ренді Брезник поділився глобальними планами відомства на польоти в космос (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, наразі в космосі побувало більше 500 людей, однак ця кількість повинна стрімко збільшитися. Про це астронавт розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода".

"У космосі побувало всього трохи більше 550 осіб - за весь час існування людства тільки вони бачили Землю звідти. А ми працюємо над тим, щоб в космос літали 550 осіб на тиждень! Така наша мета. Але до того - ми зможемо зацікавити дітей працювати, щоб стати наступним поколінням дослідників космосу!" - заявив Брезник.

Ренді Брезник NASA

Також астронавт розповів про свої враження від польотів у космос.

"Коли ти в ракеті, яка запускається, починаючи зі швидкості нуль, досягаючи 25 тисяч кілометрів на годину за 8-9 хвилин, це, звичайно, захоплює. Але ще більше вражає можливість вийти у відкритий космос. Прогулянка відкритим космосом. Ми надягаємо на себе спеціальне обладнання, виходимо назовні з космічної станції", - говорить Ренді.

Астронавти, за його словами, збираються довести, що люди можуть жити в космосі довго та надати можливість людям залишити Землю для довгої космічної місії, наприклад, на Марс.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше астронавт NASA зняв Києв з космосу.