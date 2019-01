12 годин за ПК на день: кіберспортсмен заробив $10 млн за рік

Кіберспортсмен і популярний стример Тайлер Блевінс, відомий також під псевдонімом Ninja, заробив майже 10 мільйонів доларів у 2018 році.

Як передає La Repubblica, більшу частину грошей американець отримує з трансляцій по Fortnite і від продажу реклами на каналі, а в щомісячному доході також враховує підписки на Twitch.

В інтерв'ю CNN Блевінс розповідав, що у вдалий місяць заробляє близько 500 тисяч доларів на трансляціях. А майже 10 млн доларів за рік він отримав, награвши близько чотирьох тисяч годин у продукт компанії Epic Games. На канал Блевіса у Twitch підписано 12,8 мільйона осіб. Також у нього є канал на YouTube із 20 млн підписників.

"Поки я сиджу тут і розмовляю з вами, я втрачаю десятки тисяч доларів", – сказав Блевінс в інтерв'ю.

За даними видання, 27-річний американець народився в Детройті, але виріс у Чикаго. Він хотів усе життя грати у відеоігри, і наразі він не тільки досяг успіху, але й накопичує цілий статок. Люди платять гроші на підписку, щоб подивитися на те, як грає Блевіс.

Йому допомагає дружина і менеджер Джесс, яка управляє відносинами зі спонсорами, такими як Samsung, Uber і Red Bull. Вони одружені вже сім років. Ninja сидить за ПК по 12 годин на день, а в 2018 році всього нарахував 4000 годин. За словами американця, це нелегка робота.

Thanks for getting soaked with me Times Square, what an amazing experience! 📸 #withGalaxy #ad pic.twitter.com/JnnM5biGwJ