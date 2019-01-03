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12 годин за ПК на день: кіберспортсмен заробив $10 млн за рік

4.1тЧитати матеріал російською

Кіберспортсмен і популярний стример Тайлер Блевінс, відомий також під псевдонімом Ninja, заробив майже 10 мільйонів доларів у 2018 році.

Як передає La Repubblica, більшу частину грошей американець отримує з трансляцій по Fortnite і від продажу реклами на каналі, а в щомісячному доході також враховує підписки на Twitch.

В інтерв'ю CNN Блевінс розповідав, що у вдалий місяць заробляє близько 500 тисяч доларів на трансляціях. А майже 10 млн доларів за рік він отримав, награвши близько чотирьох тисяч годин у продукт компанії Epic Games. На канал Блевіса у Twitch підписано 12,8 мільйона осіб. Також у нього є канал на YouTube із 20 млн підписників.

Тайлер Ninja Блевінс

Тайлер Ninja Блевінс

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"Поки я сиджу тут і розмовляю з вами, я втрачаю десятки тисяч доларів", – сказав Блевінс в інтерв'ю.

За даними видання, 27-річний американець народився в Детройті, але виріс у Чикаго. Він хотів усе життя грати у відеоігри, і наразі він не тільки досяг успіху, але й накопичує цілий статок. Люди платять гроші на підписку, щоб подивитися на те, як грає Блевіс.

Йому допомагає дружина і менеджер Джесс, яка управляє відносинами зі спонсорами, такими як Samsung, Uber і Red Bull. Вони одружені вже сім років. Ninja сидить за ПК по 12 годин на день, а в 2018 році всього нарахував 4000 годин. За словами американця, це нелегка робота.

12 годин за ПК на день: кіберспортсмен заробив $10 млн за рік
12 годин за ПК на день: кіберспортсмен заробив $10 млн за рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві 29 грудня на Кіберспорт Арені відбувся LAN-фінал Red Bull River Runes, в якому кращі українські геймери Dota 2 перевірили свої сили в грі формату 1х1. Протягом листопада-грудня українські геймери пробували свої сили у 8 кваліфікаціях гри, а в кожному відбірковому турнірі було визначено по 2 переможці.

Читайте всі новини по темі "Кіберспорт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Кіберспорт
Місце
США
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Livesey David
Livesey David
Каким надо быть дебилом, чтобы смотреть, как играет другой дебил и ещё и платить за это...
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