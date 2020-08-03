Це "міф Глазьєва", – Стефанишина про небезпеку 5G в Україні

Обговорення теми небезпеки вишок з технологією 5G в Україні носить "конспірологічно-міфологічний" характер.

Таку думку в програмі "Гостре питання" на телеканалі Obozrevatel TV висловила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. "Я такі заяви відношу до так званих "міфів Глазьєва", – зауважила вона.

Топ-чиновниця пояснила, що має на увазі академіка Російської академії наук, в минулому радника президента РФ Володимира Путіна Сергія Глазьєва, який запам'ятався тим, що за часів Революції Гідності "продукував міфологічний наратив" про незавидне майбутнє України.

На думку Стефанішиної, заяви про небезпеку 5G-вишок – "один з таких міфів".

Вона визнала, що побоювання людей виникли не на рівному місці, оскільки в даний час захист інформації та персональних даних в Україні далекий від європейського рівня. "Стурбованість об'єктивна, але сам процес трохи конспірологічно-міфологічний", – резюмувала віцепрем'єрка.

Повну версію інтерв'ю з Ольгою Стефанішиною скоро читайте на OBOZREVATEL .

Як писав OBOZREVATEL, українці звернулися до президента Володимира Зеленського з петицією про заборону 5G-вишок. 25 червня в Почаєві Тернопільської області місцеві жителі вимагали в міської влади надати інформацію про наявність в місті вишок з технологією 5G і 4G і організували "стояння".