Не схожі ні на що живе: вчені виявили останки загадкових організмів

Вчені виявили сліди раніше невідомої форми життя, яка існувала близько 2,5 мільярдів років тому. Скам'янілості належать крихітним істотам.

Імовірно, вони жили за 100-200 мільйонів років до так званої кисневої катастрофи, коли різко змінився склад атмосфери, пише Life Science.

Маленькі скам'янілості вчені віднесли до виду ціанобактерій, проте від нинішніх їхніх сучасників їх відрізняє те, що знайдені екземпляри розмножувалися брунькуванням, а теперішні види – ні.

Також вони відрізняються за розміром і складають 100 мікрометрів (0,1 мм), а їхні сучасники – до 60 мікрометрів (0,06 мм).

Знайдені скам'янілості Life Scince

Як писав OBOZREVATEL, спільна група вчених з Великобританії і США виявила останки стародавньої тварини, яка нагадує вигадане чудовисько Ктулху.

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