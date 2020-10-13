Названо ціни на нову лінійку iPhone 12

Компанія Apple оголосила ціни на нову лінійку смартфонів iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro і 12 Pro Max.

Про це стало відомо під час презентації 13 жовтня. Зазначається, що всі моделі підтримують стандарт 5G.

Так, новий iPhone 12 mini буде коштувати від 699 доларів в США, а ціни на iPhone 12 стартують з 799 доларів.

Вартість iPhone 12 Pro починається з 999 доларів (в базі буде 128 ГБ пам'яті), iPhone 12 Pro Max обійдеться в 1099 доларів (128 ГБ).

Дві молодші моделі будуть доступні в синьому, зеленому, чорному, білому і червоному Product (RED) кольорах, старші – в графітовому, сріблястому і золотом, а також в кольорі "тихоокеанський синій".

Нагадаємо, компанія Apple 13 жовтня представила новий смартфон iPhone 12, який отримав процесор A14 Bionic, побудований за 5-нанометровтм технологічним процесом. Зазначається, що це перший в світі такий чіп з 11,8 млрд транзисторів.

Щоб дізнатися всі подробиці, читайте текстову трансляцію заходу, яку вів OBOZREVATEL.