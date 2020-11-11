Названо ціни на нові MacBook в Україні

В Україні ціна на нові комп'ютери Mac від компанії Apple будуть починатися від 24 тисяч гривень.

Про це пише AIN посилаючись на дані українського інтернет-магазину. Один з українських реселерів "яблучної" техніки озвучив ціни на MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini.

За попередніми даними ціни на новинки від Apple будуть такими:

Mac Mini – від 23 999 грн

MacBook Air 2020 – від 34 999 грн

MacBook Pro – від 44 999 грн

Відзначимо, що ціни для ринку США без урахування податків виглядають так:

Mac Mini - від 699 дол (19,7 тисяч гривень)

MacBook Air 2020 року - від 999 дол (28,2 тисяч гривень)

MacBook Pro - від 1299 дол (36,6 тисяч гривень)

Раніше Apple представила MacBook Air, MacBook Pro і Mac Mini, які побудовані на базі нового процесора М1.

Як повідомляв OBOZREVATEL: