Названо ціни на нові MacBook в Україні
В Україні ціна на нові комп'ютери Mac від компанії Apple будуть починатися від 24 тисяч гривень.
Про це пише AIN посилаючись на дані українського інтернет-магазину. Один з українських реселерів "яблучної" техніки озвучив ціни на MacBook Air, MacBook Pro і Mac mini.
За попередніми даними ціни на новинки від Apple будуть такими:
Mac Mini – від 23 999 грн
MacBook Air 2020 – від 34 999 грн
MacBook Pro – від 44 999 грн
Відзначимо, що ціни для ринку США без урахування податків виглядають так:
Mac Mini - від 699 дол (19,7 тисяч гривень)
MacBook Air 2020 року - від 999 дол (28,2 тисяч гривень)
MacBook Pro - від 1299 дол (36,6 тисяч гривень)
Раніше Apple представила MacBook Air, MacBook Pro і Mac Mini, які побудовані на базі нового процесора М1.
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