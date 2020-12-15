Названо терміни виходу iPhone 13 в 2021 році

Новий iPhone 13, не дивлячись на пандемію коронавірусу, повинен вийти в звичні дати для презентації нових пристроїв Apple – вересень-жовтень 2021 року.

Про це повідомив авторитетний аналітик Мін-Чі Куо, який раніше публікував достовірні інсайди, пов'язані з діяльністю "яблучної" компанії, передає 9to5Mac.

За його даними, вже в другому кварталі 2021 року Apple почне скорочувати виробництво процесорів A14, щоб почати виготовляти чіпи наступного покоління A15 для нових iPhone. Аналітик відзначив, що "яблучникам" вдасться уникнути затримок з постачанням нових смартфонів, які були в цьому році.

Куо також додав, що моделі серії iPhone 12 стали продаватися краще очікуваних результатів. Але все-таки не вдалося уникнути проблем з поставками запчастин від Sony для флагманських моделей iPhone 12 Pro і Pro Max. Наприклад, iPhone 12 з'явився в продажу в жовтні, а більш топова версія Pro Max стала доступна тільки в листопаді, і то в обмеженій кількості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилися перші чутки про iPhone 13. Попередньо відомо, що майбутній смартфон від Apple може вийти без фізичних роз'ємів для підключення зарядного дроту.

Також iPhone 13 може отримати новий дисплей з частотою оновлення зображення 120 Гц, зберігши колишній дизайн пристрою.

Крім того iPhone 13 можуть оснастити чотирма камерами та лідаром.