Названо основні напрями в технологіях, які змінять світ

Електромобілі та штучний інтелект стануть одними з основних напрямів, які змінять світ технологій у найближчі роки.

На думку експертів, вкладення в такі напрями дозволять заробити інвесторам, пише Telegraph.

У Європі до 2025 року встановлять екологічний стандарт "Євро-7", де буде зафіксовано зниження викидів оксидів азоту вдвічі, порівняно з нормами "Євро-6". Як раніше говорила глава Німецької асоціації автомобільної промисловості (VDA) Хільдегарда Мюллер, такі жорсткі правила буквально заборонять двигуни внутрішнього згоряння. Водночас кількість електромобілів може вирости в 20 разів за наступні п'ять років.

Поява автопілота (система автономного водіння) в машинах повинна знизити навантаження на транспорт у місті. Також такі авто зможуть замінити таксі.

Прорив у штучному інтелекті і так зване deep learning (глибоке навчання) дозволять удосконалити програмне забезпечення, що в майбутньому створить більшу економічну цінність, ніж навіть винахід інтернету.

Також у майбутньому буде розвинена доставка дронами. На думку експертів, безпілотники можуть зайняти до 20% ринку доставки США вже у найближчі п'ять років.

Замість звичних грошей на зміну прийдуть електронні гаманці та криптовалюта. За прогнозом аналітиків, буде створено додатки, що надають швидкий доступ до біржі, кредитування та торгівлі е-грошима.

Покращена технологія 3D-друку дозволить економити час, гроші і матеріали під час виробництва, а також скоротить ланцюжок поставок.

Виведення на орбіту Землі супутників дозволить зробити інтернет більш доступним. Наприклад, такі супутники вже запускає компанія Ілона Маска SpaceX.

Розвиток отримає технологія віртуальної і доповненої реальності. На думку фахівців, уже до 2030 року з'явиться можливість наблизити віртуальну реальність до справжньої.

Автоматизація і повсюдне застосування роботів дасть поштовх до зростання ВВП, дозволить заощадити на операційних витратах і збільшить маржинальність бізнесу.

В науці та медицині станеться прорив, який допоможе медикам визначати онкологію на ранніх стадіях. А секвенування генома і клітинна терапія дасть можливість запобігти масі смертей. Водночас, на думку вчених, редагування генома згодом вилікує тисячі рідкісних захворювань.

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