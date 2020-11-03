Названо найпотужніші Android-смартфони за версією AnTuTu

Huawei Mate40 Pro став найпотужнішим Android-смартфоном за жовтень 2020 року.

Рейтинг був складений за результатами мобільного бенчмарка AnTuTu, передає Sparrows News.

Відзначається, що китайський смартфон побудований на базі нового восьмиядерного процесора Kirin 9000, що виконаний по передовому 5-нм процесорі. Пристрій набрав 685 339 балів за результатами синтетичного тесту.

На другому місці з результатом 663 979 балів розмістився iQOO 5 Pro, всередині якого встановлений процесор Snapdragon 865. "Бронзу" отримала звичайна версія iQOO 5 – 663 767 балів.

Відзначимо, що ігрові ASUS ROG Phone 3 і Lenovo Legion Phone Duel, всередині яких встановлено Snapdragon 865 Plus, займають в рейтингу лише сьому і восьму позицію, поступаючись моделям на менш потужному Snapdragon 865.

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